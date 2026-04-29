Actorul Sam Neill anunță că s-a vindecat de cancer după ce a primit un tratament aflat în teste. Chimioterapia clasică nu funcționase în cazul lui

Actorul Sam Neill, cunoscut publicului larg pentru rolul din seria „Jurassic Park”, a anunțat că este oficial vindecat de cancer după o luptă de aproape cinci ani cu o formă rară și agresivă de limfom.

Vestea marchează nu doar o victorie personală, ci și un moment important pentru medicina modernă, aceasta pentru că actorul s-a vindecat cu ajutorul unui tratament care în prezent este în faza de testare, notează The Guardian.

Diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă de cancer de sânge în stadiul trei, Neill a urmat inițial tratamente clasice de chimioterapie. Deși acestea i-au prelungit viața, eficiența lor a scăzut în timp, iar actorul s-a confruntat cu perspectiva limitată a opțiunilor terapeutice.

Actorul din Jurassic Park a făcut anunțul la postul australian 7News, în timp ce susținea introducerea pe scară largă a terapiei cu celule CAR-T, o formă de imunoterapie împotriva cancerului pe care a urmat-o în cadrul unui studiu clinic, pentru pacienții cu cancer de sânge din Australia.

Neill a dezvăluit pentru prima dată că urma tratament pentru un limfom angioimunoblastic cu celule T în stadiul trei în cartea sa autobiografică din 2023, Did I Ever Tell You This?. La momentul publicării cărții, actorul urma lunar un nou tratament chimioterapic pentru a ține boala sub control, declarând pentru The Guardian: „Nu mi-e teamă să mor, dar m-ar enerva.”

„Trăiesc cu un anumit tip de limfom de aproximativ cinci ani și am făcut chimioterapie, care este o experiență destul de neplăcută, dar m-a ținut în viață”, a declarat Neill pentru 7News.

Sam Neill a urmat un tratament nou

Însă, actorul a explicat că atunci când chimioterapia a încetat să mai funcționeze, a început să își piardă speranța.

„Nu mai știam ce să fac și părea că mă apropii de final, ceea ce, evident, nu era deloc ideal”, a spus el.

Neill a participat apoi la un studiu clinic de terapie cu celule CAR-T, axat pe tipul său de limfom, desfășurat în Australia.

„Tocmai am făcut o scanare și nu mai există cancer în corpul meu, ceea ce este extraordinar. Sunt foarte, foarte entuziasmat că se poate întâmpla așa ceva. Cred că e timpul să mai fac un film”, a spus Neill.

Terapia cu celule CAR-T este disponibilă în prezent în sistemul public de sănătate din Australia doar pentru anumite tipuri de cancer și în anumite spitale; în sistem privat, tratamentul poate costa peste 600.000 de dolari australieni (aproximativ 397.000 de euro) per pacient.

