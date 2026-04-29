Actorul Sam Neill anunță că s-a vindecat de cancer după ce a primit un tratament aflat în teste. Chimioterapia clasică nu funcționase în cazul lui

De: Daniel Matei 29/04/2026 | 13:48
Actorul Sam Neill, cunoscut publicului larg pentru rolul din seria „Jurassic Park”, a anunțat că este oficial vindecat de cancer după o luptă de aproape cinci ani cu o formă rară și agresivă de limfom.

Vestea marchează nu doar o victorie personală, ci și un moment important pentru medicina modernă, aceasta pentru că actorul s-a vindecat cu ajutorul unui tratament care în prezent este în faza de testare, notează The Guardian.

Diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă de cancer de sânge în stadiul trei, Neill a urmat inițial tratamente clasice de chimioterapie. Deși acestea i-au prelungit viața, eficiența lor a scăzut în timp, iar actorul s-a confruntat cu perspectiva limitată a opțiunilor terapeutice.

Actorul din Jurassic Park a făcut anunțul la postul australian 7News, în timp ce susținea introducerea pe scară largă a terapiei cu celule CAR-T, o formă de imunoterapie împotriva cancerului pe care a urmat-o în cadrul unui studiu clinic, pentru pacienții cu cancer de sânge din Australia.

Neill a dezvăluit pentru prima dată că urma tratament pentru un limfom angioimunoblastic cu celule T în stadiul trei în cartea sa autobiografică din 2023, Did I Ever Tell You This?. La momentul publicării cărții, actorul urma lunar un nou tratament chimioterapic pentru a ține boala sub control, declarând pentru The Guardian: „Nu mi-e teamă să mor, dar m-ar enerva.”

„Trăiesc cu un anumit tip de limfom de aproximativ cinci ani și am făcut chimioterapie, care este o experiență destul de neplăcută, dar m-a ținut în viață”, a declarat Neill pentru 7News.

Sam Neill a urmat un tratament nou

Însă, actorul a explicat că atunci când chimioterapia a încetat să mai funcționeze, a început să își piardă speranța.

„Nu mai știam ce să fac și părea că mă apropii de final, ceea ce, evident, nu era deloc ideal”, a spus el.

Neill a participat apoi la un studiu clinic de terapie cu celule CAR-T, axat pe tipul său de limfom, desfășurat în Australia.

„Tocmai am făcut o scanare și nu mai există cancer în corpul meu, ceea ce este extraordinar. Sunt foarte, foarte entuziasmat că se poate întâmpla așa ceva. Cred că e timpul să mai fac un film”, a spus Neill.

Terapia cu celule CAR-T este disponibilă în prezent în sistemul public de sănătate din Australia doar pentru anumite tipuri de cancer și în anumite spitale; în sistem privat, tratamentul poate costa peste 600.000 de dolari australieni (aproximativ 397.000 de euro) per pacient.

CITEȘTE ȘI:

Benjamin Netanyahu, diagnosticat cu cancer la prostată. Care e starea premierului israelian

Povestea filmului de la Hollywood considerat blestemat. 91 dintre membrii echipei, printre care și John Wayne, au făcut cancer după filmări

Iți recomandăm
Scandal la Casa Albă! Regele Charles, „dezgustat” de remarcile lui Donald Trump
Showbiz internațional
Scandal la Casa Albă! Regele Charles, „dezgustat” de remarcile lui Donald Trump
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”
Showbiz internațional
Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu…
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0
Mediafax
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Digi24
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10...
Dacă remorca e înmatriculată, ai voie cu motocultorul pe drumurile publice? Singura variantă legală în 2026
Promotor.ro
Dacă remorca e înmatriculată, ai voie cu motocultorul pe drumurile publice? Singura variantă legală în...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Arsenal secret: Cum a ajuns Steven Seagal pe lista neagră a Ucrainei
go4it.ro
Arsenal secret: Cum a ajuns Steven Seagal pe lista neagră a Ucrainei
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața ...
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața personală
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Alberto Hangan, de la Survivor, pune „tunurile” pe Gabi Tamaş: „Un ipocrit”
Alberto Hangan, de la Survivor, pune „tunurile” pe Gabi Tamaş: „Un ipocrit”
Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului
Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului
Cireșele din Spania au ajuns în România. Cât costă un kilogram în piețele din Sibiu
Cireșele din Spania au ajuns în România. Cât costă un kilogram în piețele din Sibiu
Narcisa Balaban reacționează ferm în apărarea lui Alberto Guță: „E totul până la copiii mei”
Narcisa Balaban reacționează ferm în apărarea lui Alberto Guță: „E totul până la copiii mei”
Vezi toate știrile