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Cum a încercat Harper Beckham să se împace cu fratele său Brooklyn. Adolescenta a plecat dezamăgită

De: Daniel Matei 15/06/2026 | 22:10
Cum a încercat Harper Beckham să se împace cu fratele său Brooklyn. Adolescenta a plecat dezamăgită
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Conflictul care zguduie de luni bune familia Beckham pare departe de a se încheia. Harper Beckham, fiica cea mică a lui David și Victoria Beckham, ar fi încercat recent să refacă legătura cu fratele său mai mare, Brooklyn Beckham, însă tentativa sa nu a avut rezultatul dorit.

Potrivit Daily Mail, Harper, în vârstă de 14 ani, a mers la vila lui Brooklyn din Beverly Hills la scurt timp după ceremonia în cadrul căreia David Beckham a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Tânăra ar fi ajuns la proprietate cu intenția de a-i înmâna fratelui său o scrisoare scrisă de mână, însă a plecat după doar câteva momente fără să îl întâlnească. Surse apropiate familiei susțin că Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, nu se aflau acasă în acel moment.

Brooklyn a lipsit de la un moment important pentru tatăl său

Totul s-a petrecut la doar câteva ore după ce David Beckham a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, un eveniment la care au participat Victoria Beckham și ceilalți copii ai cuplului, Romeo, Cruz și Harper. Marele absent a fost însă Brooklyn, deși locuiește la doar câțiva kilometri de locul ceremoniei.

Absența sa a alimentat din nou speculațiile privind ruptura profundă dintre el și restul familiei. La începutul anului, Brooklyn a făcut o serie de declarații publice în care și-a acuzat părinții de comportament controlator și a afirmat că nu își dorește o reconciliere în acest moment.

După apariția imaginilor cu Harper la casa fratelui său, reprezentanții lui Brooklyn și ai soției sale au susținut că momentul ar fi fost „regizat” pentru presă, invocând prezența fotografilor la fața locului. De cealaltă parte, apropiați ai familiei Beckham au respins categoric acuzațiile și le-au catalogat drept „absurde”.

În ciuda tensiunilor, surse apropiate familiei afirmă că David și Victoria Beckham speră în continuare la o împăcare și că le este dor de fiul lor cel mare.

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