Cum arată casa cu 12 dormitoare a lui Jennifer Lopez? Locuința în care a stat cu Ben Affleck se vinde cu 50 de milioane de dolari

În lumea imobiliară de lux, faptul că o proprietate aparține unei vedete nu garantează întotdeauna o licitație acerbă. Un exemplu elocvent este cazul lui Jennifer Lopez și Ben Affleck. Cei doi nu au reușit să-și vândă imensa reședință din Beverly Hills, chiar și după multiple reduceri de preț.

Pe parcursul acestui proces îndelungat, actorul i-a dăruit lui Jennifer Lopez jumătatea sa din proprietate, dar ea a continuat să întâmpine dificultăți în a o vinde. Acum, însă, se pare că artista își ia în sfârșit rămas bun de la această reședință somptuoasă.

Cu cât se vinde casa cuplului Jennifer Lopez – Ben Affleck

Vila a fost scoasă inițial la vânzare la un preț de puțin sub 50 de milioane de dolari, în scădere față de prețul inițial de 68 de milioane de dolari. Misteriosul cumpărător este un bărbat binecunoscut din domeniul tehnologiei. Unul dintre agenții ei imobiliari, Branden Williams de la Beverly Hills Estates, a confirmat informația pentru presa din SUA. El a mai dezvăluit că misteriosul cumpărător este un bărbat binecunoscut din domeniul tehnologiei și că „Toată lumea îi cunoaște numele”, a spus Williams, fără a dezvălui identitatea persoanei respective.

În iunie 2018, cu câțiva ani înainte ca Ben Affleck și Jennifer Lopez să-și reia relația, fostul proprietar al acestui castel francez contemporan l-a scos la vânzare la prețul uluitor de 135 de milioane de dolari. Proprietatea Beverly Crest, cu o suprafață de două hectare, cuprinde o casă principală de 3.500 de metri pătrați, construită inițial în 2000, care include 12 dormitoare, plus o casă de oaspeți de aproape 500 de metri pătrați, o căsuță pentru îngrijitor și o casă de pază cu două dormitoare. Potrivit presei străine, proprietarul a ajuns să reducă prețul de patru ori în cinci ani, stabilindu-l în cele din urmă la 75 de milioane de dolari – în martie 2023 — o scădere totală de peste 44%.

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Jennife Lopez și Ben Affleck s-au împăcat în primăvara anului 2021, mass-media și fanii numindu-i „Bennifer 2.0”. Cuplul s-a logodit în luna aprilie a anului următor și s-a căsătorit în vara anului 2022, în cadrul a două ceremonii separate, una în Las Vegas și una în Riceboro, Georgia. La începutul anului 2023, Lopez a dezvăluit că și-au unit familiile și au început să locuiască împreună, dar încă erau în căutarea unei case, vizionând, se pare, 80 de locuințe.

După ce trei tranzacții potențiale pentru diferite proprietăți au eșuat, cuplul a finalizat oficial achiziția proprietății complet mobilate din Beverly Crest în mai 2023, cumpărând-o cu 60,85 milioane de dolari.

Căsătoria dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez s-a dovedit a fi de scurtă durată — încă de la începutul anului 2024 au început să circule zvonuri despre separarea lor. În iunie 2024, la puțin peste un an după finalizarea achiziția casei, presa străină a relatat că cei doi o scoteau discret la vânzare ca „listare confidențială”, pe măsură ce se îndreptau spre divorț, Ben Affleck părăsind deja definitiv locuința.

Au scos-o oficial la vânzare pe 11 iulie 2024, la prețul de 68 de milioane de dolari, iar la mai puțin de două săptămâni, actorul și-a cumpărat propria casă în valoare de 20,5 milioane de dolari în Brentwood, ceea ce a confirmat practic despărțirea. Jennifer Lopez a depus cererea de divorț o lună mai târziu, pe 20 august, la aniversarea de doi ani de căsătorie, invocând diferențe ireconciliabile.

După finalizarea divorțului în ianuarie 2025 și în condițiile în care vila rămânea nevândută, Affleck și Lopez au redus prețul cu aproximativ 8 milioane de dolari pe 6 mai 2025, o reducere de aproape 12%. Artista a continuat să locuiască în acea casă, în timp ce își renova noua proprietate din Hidden Hills. Prețul de 59,95 milioane de dolari le-a asigurat, practic, o pierdere în urma vânzării proprietății.

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