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Băutura care te poate ajuta să îmbătrânești sănătos. Rețeta simplă recomandată de un nutriționist

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 07:40
Băutura care te poate ajuta să îmbătrânești sănătos. Rețeta simplă recomandată de un nutriționist
Sursa foto: Shutterstock
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Un smoothie preparat din câteva ingrediente simple ar putea fi o alegere bună pentru cei care vor să își îmbunătățească alimentația și să includă mai multe alimente asociate cu îmbătrânirea sănătoasă. Rețeta recomandată de un nutriționist pentru longevitate conține fructe de pădure, banană, verdețuri, nuci și semințe, dar și ceai verde.

Deși nu există studii care să arate că această băutură poate într-adevăr să prelungească viața, beneficiile există, totuși, ca urmare a nutrienților pe care îi conține.

Ce conține smoothie-ul recomandat pentru longevitate

Rețeta recomandată de dieteticianul Joy Bauer pentru EatingWell combină mai multe alimente cunoscute pentru conținutul lor de vitamine, minerale, fibre și compuși antioxidanți.

Printre ingredientele recomandate se numără fructele de pădure, o banană, spanac sau kale, nuci, semințe de chia sau semințe de in și ceai verde. Pentru un plus de dulceață poate fi adăugată o cantitate mică de miere sau sirop de arțar. Ingredientele pot fi puse împreună într-un blender și transformate într-o băutură care poate fi consumată la micul dejun sau ca gustare.

Fructele de pădure aduc antioxidanți

Fructele de pădure reprezintă una dintre componentele importante ale rețetei. Afinele, zmeura sau alte fructe similare conțin polifenoli și alți compuși vegetali care au atras atenția cercetătorilor datorită proprietăților lor antioxidante.

În plus, fructele de pădure oferă fibre și vitamina C, iar consumul regulat de fructe face parte dintr-un model alimentar asociat cu o stare generală de sănătate mai bună.

Spanacul sau kale adaugă vitamine și minerale

Pentru partea verde a smoothie-ului pot fi folosite spanacul sau frunzele de kale. Aceste legume sunt bogate în nutrienți și pot aduce în dietă vitamina K, folat și alte vitamine și minerale. Adăugarea lor într-un smoothie este și o metodă simplă de a crește cantitatea de legume consumată pe parcursul zilei.

Gustul verdețurilor poate fi mascat în mare parte de fructele de pădure și banană, ceea ce face rețeta mai ușor de consumat pentru persoanele care nu sunt obișnuite să mănânce multe legume cu frunze verzi.

Nucile și semințele oferă grăsimi sănătoase

Nucile și semințele de chia sau de in completează rețeta cu grăsimi nesaturate, fibre și alți nutrienți. Semințele de chia și cele de in sunt, de asemenea, surse de acid alfa-linolenic, un tip de acid gras omega-3 de origine vegetală.

Nucile pot contribui la aportul de grăsimi nesaturate, iar includerea lor într-o alimentație echilibrată este asociată cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară.

De ce apare ceaiul verde în rețetă

Un alt ingredient interesant este ceaiul verde, folosit în locul unei părți din lichidul necesar pentru prepararea smoothie-ului.

Ceaiul verde conține polifenoli, în special catechine, compuși studiați pentru potențialele lor efecte asupra sănătății. În plus, ceaiul verde conține cofeină, astfel că persoanele sensibile la aceasta ar putea prefera să consume smoothie-ul mai devreme în timpul zilei, nu chiar înainte de culcare.

Deși rețeta este prezentată drept un „smoothie pentru longevitate”, niciun aliment sau preparat nu poate garanta o viață mai lungă.

Beneficiile ingredientelor trebuie privite în contextul întregii alimentații. Consumul regulat de fructe, legume, nuci, semințe și alte alimente bogate în nutrienți poate face parte dintr-un stil de viață asociat cu îmbătrânirea sănătoasă.

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