Cum își țin Erika Isac și M.G.L. relația „în formă”. Iubirea îi face să transpire la propriu!

Se spune că dragostea trece prin stomac, dar, în cazul lor, pare să treacă și printr-un stil de viață sănătos! Erika Isac și M.G.L. par de nedespărțit, iar nici măcar mersul la sală nu face excepție. Cei doi au fost surprinși de CANCAN.RO în Dorobanți, înainte de antrenament, când au transformat câteva minute de așteptare într-o mică pauză de socializare. Relaxați, la o cafea și în compania unor amici, Erika și M.G.L. au mai schimbat câteva vorbe înainte să intre în sala de fitness. Iar dacă artista părea ușor moleșită, fie căldura și-a spus cuvântul, fie pur și simplu nu era cea mai bună zi pentru ea, un lucru este cert: rutina de sport nu se negociază!

Practic, o zi obișnuită pentru doi oameni care par să-și facă loc unul altuia în program, indiferent de activitate. Iar dacă în iubire se spune că trebuie să fii mereu „în formă”, Erika și M.G.L. par să ia zicala cât se poate de în serios.

Povestea lor a început, culmea, tot de la muzică. Erika Isac și M.G.L. s-au cunoscut în urmă cu aproape doi ani, în cadrul unor sesiuni de studio organizate de managerii lor. Ceea ce a început ca o simplă colaborare profesională s-a transformat, treptat, într-o poveste de dragoste. M.G.L. a fost cel care a făcut primul pas, iar apropierea dintre cei doi nu a trecut mult timp neobservată. Au început să apară împreună, iar chimia dintre ei s-a văzut inclusiv în proiectele muzicale pe care le-au lansat împreună.

Erika Isac și M.G.L., cu dragostea la antrenament

Erika Isac este una dintre cele mai cunoscute artiste ale noului val. A ajuns în atenția publicului larg cu „Macarena”, piesă care a generat un adevărat fenomen online, după ce artista trecuse deja prin experiența X Factor și alte proiecte muzicale. De atunci, a continuat să lanseze piese cu mesaje puternice și să provoace constant discuții în spațiul public.

De cealaltă parte, M.G.L., pe numele său Mătăsaru George Leonard, este unul dintre numele importante ale scenei trap din România. Și-a început parcursul muzical în 2017, iar notorietatea a venit câțiva ani mai târziu. Iar dacă pe scenă fiecare are propriul stil și propriul univers, în viața de zi cu zi cei doi par să fi găsit formula care îi apropie. Faptul că sunt amândoi artiști îi ajută să se înțeleagă, mai ales într-un domeniu în care programul aglomerat și presiunea publică pot pune la încercare orice relație.

Dar să revenim acum la imaginile noastre. Ajunși la sala de fitness, Erika Isac și M.G.L. nu s-au grăbit să intre. Cei doi s-au întâlnit cu câțiva amici, au improvizat rapid o mică „terasă” în fața sălii și au scos câteva scaune pentru o pauză înainte de sport. Au stat la povești, la o cafea sau la ceva răcoritor, însă Erika părea ușor lipsită de chef. Greu de spus dacă era doar o zi în care nu avea prea multă energie sau dacă temperaturile ridicate își făcuseră deja simțită prezența.

Artista venise direct pregătită pentru antrenament. Îmbrăcată într-o bustieră albastră și pantaloni scurți mov, asortați cu o pereche de Crocs, Erika a renunțat complet la machiaj și și-a lăsat părul desprins. Iar dacă există vreun dubiu că sportul face parte serios din rutina ei, silueta artistei este cea mai bună dovadă: trupul bine lucrat, aproape sculptat, nu avea nevoie de niciun artificiu pentru a ieși în evidență.

M.G.L. a optat pentru un look lejer: bermude gri, tricou oversized, șapca purtată invers și un lanț purtat peste tricou, completând ținuta cu o pereche de sneakers albi. După câteva minute de relaxare, cei doi și-au strâns lucrurile, au luat bagajele și au pornit spre intrarea în sală. Iar la capitolul gesturi romantice, M.G.L. nu a ratat ocazia să fie gentleman. I-a ținut ușa deschisă iubitei sale și a așteptat ca aceasta să intre în sala de fitness.

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