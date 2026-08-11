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Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea

De: Keva Iosif 11/08/2026 | 20:50
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
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În Pipera, unde de obicei dramele se consumă între deadline-uri și ședințe, o poveste de gelozie a ieșit complet din ”decorul” corporatist. Soțul unei angajate la o multinațională a ajuns să-l amenințe cu moartea pe colegul acesteia, pe care îl bănuia că ar avea o relație cu nevasta lui. Au urmat amenințări cu moartea, poezii macabre și, în final, un ordin de protecție! CANCAN.RO are detalii uluitoare din acest caz.

Totul a început pe 4 iulie 2026, când colegul femeii a primit un telefon chiar de pe numărul acesteia. Numai că la capătul firului era soțul, care voia să afle dacă între cei doi exista o relație extraconjugală.

Discuția nu s-a oprit la întrebări. Potrivit instanței, bărbatul i-a transmis rivalului său să părăsească orașul și l-a amenințat că „îi va curma viața cu propriile mâini”. Apoi a revenit cu un mesaj care l-a speriat de moarte pe corporatist „Timpul a expirat! Ne vedem curând!”

Seria mesajelor a căpătat apoi o turnură și mai stranie.

Presupusul amant ar fi primit versurile unei poezii despre moarte, dar și fotografia unui colorant alimentar roșu, despre care Tribunalul a apreciat că sugera „voalat” o vărsare de sânge dacă cei doi s-ar întâlni.

În dosar apare și un alt detaliu: soțul ar fi încercat să afle informații despre presupusul rival inclusiv de la colegii acestuia de birou.

susrsa foto: Pixabay

Bărbatul amenințat a ajuns, între timp, să-și monteze o cameră de supraveghere la ușa locuinței, susținând că mesajele îi provocaseră teamă și insomnii.

”S-a făcut dovada faptului că ameninţările i-au produs intimatului o stare de anxietate, pentru care doreşte să fie consiliat, conform înscrisului depus la termen în faţa instanţei de control judiciar, determinându-l şi să monteze o cameră video la intrarea în locuinţă sa”.

Soțul gelos: „O reacție emoțională exagerată”

Ajuns în fața judecătorilor, soțul nu a negat mesajele, dar a încercat să le explice.

A spus că a fost vorba despre „o reacție emoțională exagerată” și că nu ar fi avut intenția reală în a-și pune amenințările în practică.

Mai mult, a susținut că doar ”a acționat sub imperiul stării emoționale cauzate de aflarea veștii că între soția sa și intimat s-ar fi înfiripat o relație amoroasă, dorind să i se comunice adevărul privind această posibilă relație”, susține prin avocat soțul gelos.

Judecătorii n-au considerat însă explicația suficientă.

Instanța a emis un ordin de protecție pentru patru luni, l-a obligat să păstreze minimum 200 de metri distanță față de presupusul rival și i-a interzis orice contact cu acesta. În plus, bărbatul trebuie să urmeze ședințe de consiliere psihologică.

A încercat să obțină reducerea ordinului la numai o lună, însă Tribunalul București i-a respins definitiv apelul.

Așa că telenovela sentimentală pornită printre corporatiștii din Pipera s-a încheiat, cel puțin în instanță, cu o regulă deloc negociabilă: 200 de metri distanță între cei doi ”rivali”.

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