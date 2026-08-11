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Alina Pușcău, primele declarații după începerea tratamentului: „Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm. Simt că totul se mișcă în corp”

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 21:40
Alina Pușcău, primele declarații după începerea tratamentului /Foto: Instagram
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Alina Pușcău trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost diagnosticată cu o boală grea, ce îi pune viața în pericol. Însă, vedeta este încrezătoare și a început tratamentul. A făcut deja prima ședință și se pare că nu se simte prea bine. Acuză stări de rău, însă speră că totul va merge spre bine și că tratamentul o să dea, în cele din urmă, rezultate. Cum se simte aceasta acum?

Recent, Alina Pușcău și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Cu ochii în lacrimi, aceasta a povestit că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, alte cinci au fost descoperite în zona axilei, iar boala s-a extins și la nivelul oaselor.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău, primele declarații după începerea tratamentului

Alina Pușcău a anunțat că a început tratamentul și deja a fost la prima ședință. Se pare că aceasta a resimțit efectele imediat. Vedeta a mărturisit că acum se confruntă cu stări de rău destul de accentuate și cu o somnolență ce o ține mai mult la pat, este foarte amețită și a slăbit 10 kilograme.

Însă, deși parcursul nu este deloc plăcut, aceasta a venit și cu o umbră de speranță și a spus că simte cum tratamentul începe să își facă efectul și cum tumorile se micșorează.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…)

Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a mărturisit Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău, primele declarații după începerea tratamentului /Foto: Instagram

Peste câteva zile, aceasta va avea o nouă vizită la medic pentru a afla dacă dimensiunile tumorilor s-au redus. Alina Pușcău a mai precizat că tratamentul va dura până în data de 18 septembrie și abia atunci va afla clar rezultatele.

„Joi o să mă văd cu doctorul să vedem cum merge tratamentul, dar îl continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul, dar sunt foarte amețită. Abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme. Cu Dumnezeu înainte, totul va fi bine”, a mai spus Alina Pușcău.

 

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Foto: Instagram

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