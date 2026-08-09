Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament pentru cancer. Vedeta a stat patru ore în spital

După ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer la sân, Alina Pușcău a început de urgență prima zi de tratament. Fotomodelul urmează un protocol medical complex în America, la un spital din Los Angeles, un tratament în care crede cu toată inima că o va vindeca.

În prezent, Alina Pușcău se află în America, unde a început vineri, 7 august, primul ei protocol medical. Ea a dezvăluit recent că se confruntă cu o formă agresivă de cancer mamar, dar își pune toată speranța în tratamentul localizat pe care îl urmează.

Ce a făcut Alina Pușcău după prima zi de tratament

În cadrul mai multor confesiuni pe social media, Alina Pușcău a vorbit liber și deschis despre cumpăna prin care trece, mărturisind că boala i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Fără îndoială, această experiență este una dintre cele mai grele de până acum, mai ales din cauza agresivității cu care boala a avansat. Ea a dezvăluit că medicii i-au descoperit o tumoră la sân, cinci formațiuni la nivelul axilei și metastază la nivelul osos.

Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a spus Alina Pușcău.

După prima zi de tratament, Alina Pușcău își păstrează zâmbetul pe buze și energia pozitivă. Ea a apărut în fața comunității sale din online cu o stare de spirit bună și o liniște interioară molipsitoare.

Emoționată și vizibil încrezătoare, Alina le-a mulțumit tuturor pentru susținerea acordată, iar primul drum pe care l-a făcut a fost la o biserică, unde le-a promis prietenilor că se va ruga pentru ei și pentru toți cei care i-au trimis gânduri bune.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țară”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

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