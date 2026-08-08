Alina Pușcău, mărturisiri despre debutul bolii. Ce s-a întâmplat în timp ce făcea sport acasă

Alina Pușcău trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost diagnosticată cu o boală grea. Veștile triste au venit la finalul anului trecut, iar acum vedeta a vorbit despre momentul în care a realizat că lucrurile nu sunt în regulă și că trebuie să meargă la medic. Ce a pățit în timp ce făcea sport acasă?

Recent, Alina Pușcău și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Cu ochii în lacrimi, aceasta a povestit că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, alte cinci au fost descoperite în zona axilei, iar boala s-a extins și la nivelul oaselor.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău, mărturisiri despre debutul bolii

Recent, Alina Pușcău a vorbit despre momentul în care a bănuit pentru prima oară că lucrurile nu sunt tocmai în regulă. Primele simptome a început să le aibă în urmă cu câteva luni, atunci când făcea sport acasă. Se pare că în timpul antrenamentului aceasta a simțit o usturime puternică în zona sânului.

Inițial nu a acordat atenție prea mare și a luat o banală pastilă de durere. Însă, atunci când situația s-a repetat pentru mai multe zile la rând, Alina a început să se îngrijoreze. I-a povestit totul regretatei ei prietene, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, Tal Berkovich. Aceasta a fost cea care a sfătuit-o să meargă la medic, iar în scurt timp Alina Pușcău avea să afle diagnosticul greu.

„Mi-am scos dintele, am avut gingia foarte umflată, am luat antibiotic 10 zile și după 10 zile făceam niște exerciții în casă, niște genuflexiuni, cum fac tot timpul. Am început să mă usture sânul. Am luat o pastilă, am văzut că totul e ok. A doua zi, la fel. M-am întâlnit cu prietena mea Tal și i-am spus că m-a usturat sânul toată seara și ea mi-a spus să merg de urgență la doctor”, a declarat Alina Pușcău.

Fosta concurentă la Asia Express a aflat la finalul anului trecut că se confruntă cu o boală nemiloasă, iar până acum a încercat mai multe tratamente, care nu au funcționat însă. Acum vedeta a apelat la un alt tratament, realizat la o clinică din California și care costă aproximativ 500.000 de dolari.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită cu cei de la UCLA au grijă de mine”, a mai mărturisit Alina Pușcău.

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Foto: Instagram