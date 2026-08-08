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Zi specială în familia Vlăduței Lupău. Iair a împlinit 4 ani și a avut parte de o surpriză

De: Alina Drăgan 08/08/2026 | 18:21
Zi specială în familia Vlăduței Lupău. Iair a împlinit 4 ani și a avut parte de o surpriză
Iair a împlinit 4 ani și a avut parte de o surpriză /Foto: Instagram
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Recent, a fost motiv de sărbătoare mare în familia Vlăduței Lupău. Fiul cel mare al artistei și-a sărbătorit ziua de naștere. Micuțul Iair a împlinit 4 ani și a fost sărbătorit așa cum se cuvine. Mai mult, băiețelul a avut parte de un cadou special din partea părinților. Cum și-a sărbătorit Vlăduța Lupău fiul?

În data de 6 august, fiul cel mare al Vlăduței Lupău a împlinit vârsta de patru ani, iar evenimentul a fost marcat așa cum se cuvine. Dacă în urmă cu o lună, cântăreața își sărbătorea fiul cel mic și a organizat pentru el o petrecere ca la carte, în curtea casei sale, acum a venit rândul lui Iair.

Micuțul și-a sărbătorit ziua de naștere la mare, alături de mai mulți prieteni. Atmosfera a fost una pe cinste, iar Iair a primit numeroase cadouri. De asemenea, Vlăduța Lupău a postat în mediul online mai multe imagini de la petrecere, pe care le-a însoțit de un mesaj emoționant.

„La mulți ani, dragostea mea cea dintâi și minunea din viața mea! Ai ales să vii pe lume într-o zi de mare sărbătoare și așa mă rog să îți fie viața!

Ai fost cel care mi-ai schimbat viața și mi-ai dat cel mai frumos nume…”mama”. Crești prea repede și mă minunez zilnic de mintea ta, de frumusețea ta, de înțelepciunea ta și de câtă multă iubire ai de oferit!”, a scris Vlăduța Lupău, în mediul online.

Foto: Instagram

Iair a împlinit 4 ani și a avut parte de o surpriză

Mai mult, pe lângă petrecerea de ziua de naștere, Iair a mai avut parte de o surpriză. Se pare că fiul Vlăduței Lupău are o pasiune pentru fotbal și visează să facă performanțe în domeniu. Așa că de ziua lui de naștere a primit un cadou special, iar numeroși fotbaliști din România i-au urat „La mulți ani!”.

„De ziua ta, Iair, ai primit mesaje și urări de la mulți fotbaliști mari ai României. Știu că acesta este visul tău cel mare: să ajungi fotbalist. Și nu orice fotbalist, ci unul care să îmbrace, într-o zi, tricoul Echipei Naționale a României.

Îmi doresc din tot sufletul ca Bunul Dumnezeu să te ajute, să îți călăuzească pașii și să ajungi acolo unde visezi. Tati a făcut deja primul pas pentru tine: i-a rugat pe toți prietenii lui fotbaliști să îți ureze „La mulți ani!” și să îți transmită câteva cuvinte care să îți dea un impuls, să te motiveze și să te facă să muncești pentru ca, într-o zi, să ajungi măcar la nivelul lor… sau, de ce nu, chiar mai sus.

Să nu încetezi niciodată să visezi și să lupți pentru visul tău! Te iubesc enorm, copilul meu perfect! La mulți ani, Iair!”, a mai transmis Vlăduța Lupău, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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