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Gestul bizar făcut de Vlăduța Lupău la concertul din Porumbacu de Jos. A acceptat provocarea publicului, iar imaginile s-au viralizat

De: Alina Drăgan 11/07/2026 | 17:51
Vlăduța Lupău, moment inedit în timpul unui concert /Foto: Instagram
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Vlăduța Lupău, ipostază inedită! Recent, artista și-a surprins complet fanii cu un moment inedit ce a avut loc în timpul unui concert. La insistențele publicului prezent, artista s-a urcat pe un armăsar și a făcut un spectacol de zile mari. A cântat și a dansat din șaua calului, spre deliciul publicului. Momentul a fost imortalizat de cei prezenți la concert, iar imaginile au devenit imediat virale.

Concertele Vlăduței Lupău sunt animate și pline de voie bună. Muzica de petrecere cântată de artistă cucerește publicul, iar fiecare reprezentație se transformă într-o adevărată petrecere. Însă, la cel mai recent concert al artistei, cei prezenți au avut parte de o adevărată surpriză.

Vlăduța Lupău, moment inedit în timpul unui concert

Recent, Vlăduța Lupău a susținut un concert la Porumbacu de Jos, județul Sibiu. Imediat cum cântăreața și-a făcut apariția a și început petrecere. Publicul s-a bucurat de muzica artistei, însă Vlăduța Lupău a reușit de această dată să își surprindă fanii cu un moment cum rar se vede la un concert.

Artista a urcat pe scena de la Porumbacu de Jos, însă spectacolul a luat o întorsătură neașteptată atunci când, la insistențele publicului, a acceptat o provocare neașteptată. Mai exact, cântăreața s-a urcat pe un armăsar chiar în timpul concertului, spre încântarea celor prezenți.

La început, Vlăduța Lupău a părut destul de atentă și precaută. Aceasta s-a temut ca armăsarul să nu se sperie de mulțime și de muzică. Așa că a încercat să se asigure că provocarea este una sigură.

„Vezi că mă plătești ca pe una bună. Poate se sperie de muzică. Să dăm mai încet muzica”, a spus temătoare Vlăduța Lupău.

Vlăduța Lupău, moment inedit /Foto: TikTok

Însă, emoțiile au dispărut repede, iar Vlăduța Lupău s-a urcat pe cal. După câteva clipe, aceasta s-a relaxat complet. Mai mult, și-a continuat concertul din șaua armăsarului, spre entuziasmul fanilor.

Publicul a explodat când a văzut curajul Vlăduței Lupău, iar spectatorii au încurajat-o pe tot parcursul momentului. De asemenea, momentul a fost imortalizat, iar imaginile cu Vlăduța Lupău călare pe armăsar au devenit virale.

 

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Foto: TikTok, Video: TikTok

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