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Vlăduța Lupău, petrecere grandioasă pentru fiul ei cel mic. Isaia a împlinit 2 anișori

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 22:39
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Vlăduța Lupău (35 de ani) și-a răsfățat din plin băiețelul cel mic, Isaia, care a împlinit doi ani. Cântăreața și-a deschis porțile vilei din Cluj și a pregătit o petrecere desprinsă din reviste, cu decoruri spectaculoase, mâncare din belșug și surprize la tot pasul.

Cei care o urmăresc pe Vlăduța Lupău știu deja că artista nu se uită la bani atunci când vine vorba despre familia ei. După botezurile fastuoase ale copiilor, artista a ridicat din nou ștacheta și pentru aniversarea lui Isaia, transformând curtea locuinței într-un adevărat colț de poveste.

Vladuță Lupău, petrecere ca în filme pentru fiul ei

Mii de baloane au împodobit spațiul destinat petrecerii, mesele au fost amenajate elegant, iar invitații au avut parte de un adevărat festin. În meniul pregătit special pentru eveniment s-au regăsit preparate gătite pe loc, carne la proțap, paste, deserturi și înghețată, astfel încât atât cei mici, cât și adulții să se bucure de o zi perfectă.

Atmosfera a fost una de familie, iar imaginile distribuite de artistă au stârnit imediat reacții în mediul online. Fanii au remarcat cât de atent a fost pregătit fiecare detaliu și au felicitat-o pentru modul în care își răsfață copiii la fiecare moment important.

Ce mesaj emoționant i-a transmis lui Isaia

Însă cea mai emoționantă surpriză nu a fost decorul sau petrecerea, ci mesajul pe care Vlăduța Lupău i l-a dedicat băiețelului ei. Artista și-a deschis sufletul și a povestit, cu umor și emoție, cum s-a schimbat Isaia în ultimul an. Ea a spus că își iubește fiul enorm și că este dispusă să îi ierte orice prostioară.

”Scumpul meu băiețel ❤️ISAIA … azi împlinește 2 ani!Te iubesc și îți zic 2 vorbe, așa cum îmi place mie. No’ , fii atent la mama! Te-ai transformat anul ăsta din băiatul cumințel în băiatul rău :)) ca să ți-o zic pe românește, în băiatul care n-are reguli, deși v-am crescut la fel, în băiatul care face fix ce vrea el. Dar ți-ai păstrat zâmbetul și șarmul cu care te-ai născut! Ți-ai păstrat lumina din ochi atunci când zâmbești și cu asta am zis tot și am uitat orice prostioară, care de altfel ne place tuturor”, este o parte din mesajul transmis de artistă.

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