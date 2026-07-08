Planul lui Harry și Meghan s-ar fi întors împotriva lor. „Vizita a devenit un dezastru total”

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi avut planuri mult mai ambițioase pentru vizita din această lună în Marea Britanie decât simpla participare la evenimentele dedicate Jocurilor Invictus.

Potrivit comentatorului regal Richard Fitzwilliams, cei doi și-ar fi dorit o apariție publică alături de regele Charles, lucru care le-ar fi consolidat atât imaginea publică, cât și valoarea comercială a brandului lor, scrie express.co.uk.

În cele din urmă, însă, lucrurile nu au decurs deloc așa cum și-ar fi imaginat ducii de Sussex. Harry a ajuns singur la Londra, după luni de speculații privind posibilitatea ca Meghan Markle și cei doi copii ai lor să îl însoțească. Absența familiei este pusă pe seama faptului că ducele nu a reușit să obțină protecție finanțată din fonduri publice pentru soția și copiii săi.

Richard Fitzwilliams susține că obiectivul principal al cuplului era obținerea unei fotografii alături de monarh, imagine care ar fi avut un impact major asupra percepției publice.

„Harry și Meghan au planificat în mod deliberat acest lucru. Își doreau fotografia cu familia și cu regele. Apoi, prezența regelui la deschiderea Jocurilor Invictus, în calitate de comandant suprem al forțelor armate, ar fi oferit exact cadrul pe care îl căutau. Totul era menit să le consolideze imaginea și interesele comerciale”, a declarat expertul pentru Daily Express.

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Vizita a fost complicată și de o controversă privind locul unde prințul ar fi urmat să stea în perioada vizitei în Regat. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Harry ar fi refuzat inițial oferta de a fi găzduit la Palatul Buckingham. După ce a decis să călătorească fără Meghan și copii, și-ar fi schimbat însă decizia, însă între timp invitația fusese retrasă.

Reprezentanții Palatului au explicat că, în acel moment, nu mai existau condițiile logistice necesare pentru a-i oferi găzduire. În opinia lui Fitzwilliams, situația l-a afectat profund pe ducele de Sussex.

„Harry se simte în mod evident nedreptățit. Au existat informații potrivit cărora a fost foarte afectat de decizia privind securitatea familiei sale. A ezitat în privința ofertei de cazare, iar acum este clar că regele s-a săturat de comportamentul fiului său și a decis să îi retragă acest privilegiu”, a afirmat comentatorul.

Expertul este de părere că relațiile dintre Harry și restul familiei regale continuă să fie extrem de reci și nu vede semne ale unei reconcilieri apropiate.

„Nu cred că vreun alt membru al familiei regale îi va sprijini. Vizita s-a transformat într-un dezastru total. Este adevărat că Harry și Meghan au încă un profil internațional puternic, însă mulți le pun la îndoială sinceritatea, iar acesta este motivul pentru care nu mai inspiră încredere”, a concluzionat Richard Fitzwilliams.

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