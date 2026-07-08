Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Toto Dumitrescu să fie internat la Obregia: ”Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui”

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu capătă o nouă dimensiune. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Alexandra Stoica a povestit ce s-ar fi întâmplat înainte ca actorul să fie internat la Spitalul Obregia. Fosta iubită susține că artistul ar fi avut un episod psihotic, declanșat după o discuție telefonică purtată cu tatăl său, fostul fotbalist Ilie Dumitrescu. Mai mult, Alexandra ne-a spus că a fost lovită în timpul incidentului și că și-a scos certificat medico-legal. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit Alexandrei Stoica, totul ar fi început imediat după un apel telefonic primit de Toto Dumitrescu de la tatăl său. Tânăra spune că actorul a ieșit brusc din locuință, extrem de agitat, iar ea a pornit după el, sperând să-l calmeze. Susține că l-a găsit în mijlocul străzii, unde ar fi avut un comportament diferit față de cel obișnuit. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pe mine m-a marcat și eu am văzut în el ce n-a văzut nimeni. Noi provenim din două familii despărțite. Cumva ne-au unit traumele. Ne povesteam că niciunul nu a avut Crăciunul pe care și-l dorea și spuneam că putem construi împreună casa pe care n-am avut-o. Asta ne-a legat cumva. De unde a pornit tot acest incident? El a avut o discuție cu tatăl lui la telefon. A plecat desculț din casa mea. Părea foarte afectat. Primul instinct a fost să nu mă mai duc după el, dar am plecat în pijamale să-l caut. Când l-am văzut, era în mijlocul străzii, urla și rupea oglinzile mașinilor. M-am panicat și am fugit spre el.”

Alexandra Stoica a declarat că Toto Dumitrescu ar fi devastat un magazin înainte ca ea să ajungă la el. Vânzătoarea s-ar fi baricadat în interior, speriată de comportamentul actorului. Fosta iubită spune că încerca disperată să-l oprească, însă acesta nu ar mai fi recunoscut-o și ar fi împins-o de mai multe ori.

„El s-a dus la magazinul din Sectorul 4 și a devastat tot magazinul. Eu l-am găsit în fața magazinului. Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui. Eu strigam după el și îl rugam să nu mai iasă în stradă. Mi-era frică să nu dea mașinile peste el, deși el mă îmbrâncea. Nu pot să-mi explic. Cred că a intrat într-o psihoză. Telefonul cu tatăl lui l-a afectat foarte tare emoțional. El își iubește și își respectă foarte mult tatăl. Ceva l-a afectat la telefonul acela. Nu știu ce. Eu nu i-am mai văzut niciodată un comportament atât de violent. Totul era ieșit din comun.”

Cel mai greu moment, spune Alexandra Stoica, a venit chiar înainte de intervenția polițiștilor. Tânăra susține că a încercat să-l oprească pentru a-l feri de un accident, însă actorul ar fi lovit-o. În urma incidentului, spune că a avut nevoie de îngrijiri medicale și și-a scos certificat medico-legal.

„Eu urlam după el: «Toto, hai acasă!». Nu mă recunoștea. Omul care cu zece minute înainte îmi spunea că mă iubește nu mă mai vedea. Mi-a aruncat telefonul peste gard. Când a venit mașina de poliție, m-a îmbrâncit pe spate și mi-a dat un pumn la tâmplă. M-am lovit de bordură și mi-a curs sânge. Sunt rapoartele de la Salvare. Nu am putut să mă ridic singură. Am vrut să-i apăr demnitatea, cariera și viitorul. Nu voiam să apară iar în presă și să se mai aleagă cu un dosar. Mi-era frică să nu se omoare în fața mea. Exact asta am încercat să evit și, din păcate, exact acolo s-a ajuns.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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