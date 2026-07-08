Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Toto Dumitrescu să fie internat la Obregia: ”Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui”

Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Toto Dumitrescu să fie internat la Obregia: ”Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui”

De: Simona Vlad 08/07/2026 | 22:45
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu capătă o nouă dimensiune. Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Alexandra Stoica a povestit ce s-ar fi întâmplat înainte ca actorul să fie internat la Spitalul Obregia. Fosta iubită susține că artistul ar fi avut un episod psihotic, declanșat după o discuție telefonică purtată cu tatăl său, fostul fotbalist Ilie Dumitrescu. Mai mult, Alexandra ne-a spus că a fost lovită în timpul incidentului și că și-a scos certificat medico-legal. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Potrivit Alexandrei Stoica, totul ar fi început imediat după un apel telefonic primit de Toto Dumitrescu de la tatăl său. Tânăra spune că actorul a ieșit brusc din locuință, extrem de agitat, iar ea a pornit după el, sperând să-l calmeze. Susține că l-a găsit în mijlocul străzii, unde ar fi avut un comportament diferit față de cel obișnuit. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pe mine m-a marcat și eu am văzut în el ce n-a văzut nimeni. Noi provenim din două familii despărțite. Cumva ne-au unit traumele. Ne povesteam că niciunul nu a avut Crăciunul pe care și-l dorea și spuneam că putem construi împreună casa pe care n-am avut-o. Asta ne-a legat cumva. De unde a pornit tot acest incident? El a avut o discuție cu tatăl lui la telefon. A plecat desculț din casa mea. Părea foarte afectat. Primul instinct a fost să nu mă mai duc după el, dar am plecat în pijamale să-l caut. Când l-am văzut, era în mijlocul străzii, urla și rupea oglinzile mașinilor. M-am panicat și am fugit spre el.”

Alexandra Stoica a declarat că Toto Dumitrescu ar fi devastat un magazin înainte ca ea să ajungă la el. Vânzătoarea s-ar fi baricadat în interior, speriată de comportamentul actorului. Fosta iubită spune că încerca disperată să-l oprească, însă acesta nu ar mai fi recunoscut-o și ar fi împins-o de mai multe ori.

„El s-a dus la magazinul din Sectorul 4 și a devastat tot magazinul. Eu l-am găsit în fața magazinului. Vânzătoarea se baricadase înăuntru de frica lui. Eu strigam după el și îl rugam să nu mai iasă în stradă. Mi-era frică să nu dea mașinile peste el, deși el mă îmbrâncea. Nu pot să-mi explic. Cred că a intrat într-o psihoză. Telefonul cu tatăl lui l-a afectat foarte tare emoțional. El își iubește și își respectă foarte mult tatăl. Ceva l-a afectat la telefonul acela. Nu știu ce. Eu nu i-am mai văzut niciodată un comportament atât de violent. Totul era ieșit din comun.”

Cel mai greu moment, spune Alexandra Stoica, a venit chiar înainte de intervenția polițiștilor. Tânăra susține că a încercat să-l oprească pentru a-l feri de un accident, însă actorul ar fi lovit-o. În urma incidentului, spune că a avut nevoie de îngrijiri medicale și și-a scos certificat medico-legal.

„Eu urlam după el: «Toto, hai acasă!». Nu mă recunoștea. Omul care cu zece minute înainte îmi spunea că mă iubește nu mă mai vedea. Mi-a aruncat telefonul peste gard. Când a venit mașina de poliție, m-a îmbrâncit pe spate și mi-a dat un pumn la tâmplă. M-am lovit de bordură și mi-a curs sânge. Sunt rapoartele de la Salvare. Nu am putut să mă ridic singură. Am vrut să-i apăr demnitatea, cariera și viitorul. Nu voiam să apară iar în presă și să se mai aleagă cu un dosar. Mi-era frică să nu se omoare în fața mea. Exact asta am încercat să evit și, din păcate, exact acolo s-a ajuns.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Femeia pe care Toto Dumitrescu a rănit-o în accident nu se lasă! Ce i-a pregătit pe 24 iulie, în instanță

Lucian Viziru, în lacrimi la Dan Capatos Show. Actorul, afectat din cauza lui Toto Dumitrescu: ”Când l-am văzut în imaginile acelea, m-a îngrozit”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Știri
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta
Știri
Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Mediafax
Erdogan le-a oferit liderilor NATO revolvere personalizate
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
Click.ro
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman...
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi 24
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Loserii din jurul liderului suprem Bolojan
Tags:
ULTIMA ORĂ
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta ...
Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”
Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta
Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții ...
Criminalul care a ucis-o pe Melisa în 2023, torturat de doi polițiști de la Penitencirul Rahova. Agenții au fost trimiși în judecată
Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului
Actorii din Harry Potter care au devenit părinți. Unii își țin copiii departe de ochii publicului
Vlăduța Lupău, petrecere grandioasă pentru fiul ei cel mic. Isaia a împlinit 2 anișori
Vlăduța Lupău, petrecere grandioasă pentru fiul ei cel mic. Isaia a împlinit 2 anișori
Planul lui Harry și Meghan s-ar fi întors împotriva lor. „Vizita a devenit un dezastru total”
Planul lui Harry și Meghan s-ar fi întors împotriva lor. „Vizita a devenit un dezastru total”
Vezi toate știrile