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Singura dorință a Alexandrei Stoica, după ce a depus plângere împotriva lui Toto Dumitrescu: ”Asta vreau!”

De: Simona Vlad 08/07/2026 | 23:27
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Scandalul dintre Toto Dumitrescu și Alexandra Stoica este departe de final. Invitată la „Dan Capatos Show”, fosta iubită a actorului a vorbit despre plângerea depusă împotriva acestuia și a dezvăluit ce așteaptă acum. Alături de ea, avocatul Adrian Cuculis a explicat care sunt consecințele legale și de ce situația actorului s-a complicat considerabil. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Alexandra Stoica a declarat că nu intenționează să își retragă plângerea și nici să accepte o împăcare. Ea spune că își dorește, înainte de orice, ca Toto Dumitrescu să își ceară scuze pentru cele întâmplate. În plus, susține că trauma prin care a trecut a afectat-o suficient încât să aibă nevoie de consiliere psihologică. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu vreau să se facă dreptate. În primul rând, vreau scuze. Asta vreau. Vreau să mi se plătească măcar psihologul. Eu n-am plecat pe drumul ăsta. Eu vreau, în primul rând, să nu mi se mai defăimeze numele de către acest domn avocat și să mă ia la mișto. Să-mi spună «domnișoara farmacist». Doi la mână, așteptam niște scuze. Dacă eu depun plângerea cu acest certificat medico-legal și cu dovezile că noi eram împreună, plus acei doi ani pe care îi mai are… Plângerea este deja făcută. Știți că vânzătoarea de la magazin a fost chemată la audieri și eu nu? Nu mă cheamă nimeni să dau nicio declarație.”

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că dosarul penal este deja deschis din oficiu, iar situația juridică a actorului ar putea deveni și mai complicată. Potrivit acestuia, circumstanțele în care s-ar fi produs agresiunea pot atrage agravarea pedepselor prevăzute de lege.

„Aici merge cu retragerea plângerii prealabile. Nu e nicio problemă să primești niște bani. Adică dai cu pumnul, dai și cu cardul. Acolo sunt două chestiuni. Ai circumstanța agravantă că s-a întâmplat în loc public și mai ai încă o circumstanță, respectiv violența în familie. Limitele sunt mult mai mari. Dosarul este început și el nu se mai închide. Dacă depune acum plângerea prealabilă, ea și-o poate retrage. Dar urmărirea penală e începută din oficiu. În cazul lui nu prea mai există scăpare. Ei încearcă acum doar să limiteze daunele. O justă despăgubire pentru un cap spart și pentru umilința din mijlocul străzii mi se pare firească. O persoană care lovește pe cineva în mijlocul străzii trebuie, cel puțin cercetată, să vedem ce s-a întâmplat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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