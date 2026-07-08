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Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său

De: Irina Maria Daniela 09/07/2026 | 00:30
Campionul NXT Tony D'Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său
Campionul NXT Tony D'Angelo a devenit tată. Sursa foto: Instagram
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Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tătic pentru prima dată. Luptătorul profesionist și soția sa, Isabella, și-au anunțat fanii de nașterea fiului pe data de 7 iulie, când au publicat câteva imagini adorabile cu micuțul. Vezi pozele în galerie!

Tony D’Angelo a devenit tată

2026 a devenit un an memorabil pentru Tony D’Angelo! După ce a reușit să obțină un titlul de campion NXT în cadrul WWE, luptătorul a devenit părinte pentru prima dată. Soția lui a născut un băiețel frumos și sănătos, iar anunțul a fost făcut public pe contul de X al lui Tony, pe 7 iulie.

Sportivul a publicat și o serie de imagini cu fiul lui. În una dintre ele, Tony D’Angelo își ține fiul în brațe și îl privește cu multă iubire. În celelalte două cadre micuțul apare singur, dormind.

„Vincenzo James Ariola. Băiețelul meu”, a scris Tony D’Angelo în dreptul imaginilor.

Cuplul a anunțat sarcina în luna februarie, când Isabella a postat pe Instagram de Ziua Îndrăgostiților că ea și sportivul vor deveni părinți.

Cine este Tony D’Angelo

Pe numele său real Joseph Ariola, sportivul s-a căsătorit cu Isabella în decembrie 2024. Logodna celor doi a durat doi ani, timp în care și-au plănuit nunta. Evenimentul fericit a fost împărtășit pe rețelele sociale cu fanii sportivului.

Profesional, fostul „Don al NXT”, aflat de aproape cinci ani în cadrul brandului WWE NXT, are una dintre cele mai bune perioade ale carierei. A cucerit titlul de campion NXT la gala Stand & Deliver 2026, după ce l-a învins pe Joe Hendry și i-a depășit pe Ethan Page și Ricky Saints într-un meci în patru.

De ce a luat pauză Tony D’Angelo

D’Angelo a revenit în NXT după o pauză de câteva luni, perioadă în care a renunțat la personajul inspirat de un șef al mafiei. Meciul de revenire a avut loc la evenimentul Deadline, unde l-a atacat pe câștigătorul Iron Survivor Challenge, Je’Von Evans. Atunci a anunțat că vrea să lupte din nou pentru centură.

După ce a devenit campion, Tony D’Angelo și-a apărat titlul în fața unor adversari precum Ethan Page, Tavion Heights, Kam Hendrix și Naraku, la gala Great American Bash, potrivit wrestlinginc.com.

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