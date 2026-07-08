Paris Hilton obține o victorie după ani de luptă. Școala unde spune că a fost abuzată își pierde licența

Paris Hilton spune că se simte „în sfârșit ascultată”, după ce autoritățile din statul american Utah au retras licența școlii cu internat în care vedeta susține că a fost victima unor abuzuri în adolescență.

Decizia vizează campusul din Springville al Provo Canyon School, care va trebui să își înceteze activitatea până pe 6 august, dacă nu contestă măsura, potrivit PEOPLE.

Vedeta a descris hotărârea drept „vestea pentru care m-am rugat și pentru care am luptat”, spunând că reprezintă o victorie nu doar pentru ea, ci pentru toți foștii elevi care au povestit, de-a lungul anilor, despre presupusele abuzuri petrecute în această instituție.

Paris Hilton a vorbit deschis despre abuzurile la care ar fi fost supusă

Într-un comunicat, Paris Hilton a afirmat că școala „a eșuat în a proteja copiii aflați în grija sa” și că, timp de peste 50 de ani, numeroși foști elevi au vorbit despre abuzuri, neglijență și traume.

„Am fost unul dintre acei copii. Știu cum este să ceri ajutor și să crezi că nimeni nu va veni. Astăzi, copiii care sunt încă în acea instituție știu că, în sfârșit, cineva vine să îi protejeze”, a transmis vedeta.

Paris Hilton a fost elevă la internatul Provo Canyon School la sfârșitul anilor ’90 și a susținut în repetate rânduri că, în timpul petrecut acolo, a fost supusă unor abuzuri fizice, emoționale și verbale. De asemenea, ea a afirmat că a fost obligată să ia medicamente necunoscute, a fost izolată și supravegheată în mod abuziv. Acuzațiile au fost făcute publice pentru prima dată în documentarul This Is Paris, lansat în 2020.

Autoritățile din Utah au explicat că decizia de retragere a licenței a fost luată în urma unor încălcări repetate ale normelor privind sănătatea și siguranța beneficiarilor. Printre neregulile constatate se numără lipsa personalului, folosirea nejustificată a măsurilor de imobilizare, neglijența în acordarea îngrijirilor medicale și verificarea insuficientă a angajaților.

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