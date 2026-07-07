Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith după ani de separare. „Sunt fericiți și se iubesc”

Jada Pinkett Smith și Will Smith ar fi reluat viața împreună, după ani în care au locuit separat. Potrivit unei surse apropiate celor doi, actrița s-ar fi mutat din nou în casa soțului ei în urmă cu aproximativ doi ani, iar cei doi sunt acum concentrați pe relația lor și pe sprijinul reciproc.

Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith

Vestea vine după ce Jada Pinkett Smith dezvăluise în 2023 că ea și Will Smith erau separați încă din 2016, deși nu au divorțat niciodată oficial. Cei doi au continuat să se prezinte public ca o familie unită și au rămas apropiați, în special pentru copiii lor.

„Jada s-a mutat înapoi cu Will acum doi ani. Sunt fericiți, se iubesc și, ca întotdeauna, sunt dedicați susținerii reciproce”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

Will, în vârstă de 57 de ani, și Jada, în vârstă de 54 de ani, sunt căsătoriți din 1997. În 2023, Jada a dezvăluit că cei doi erau separați încă din 2016. Ulterior, o sursă a declarat pentru PEOPLE că actorii „erau în continuare împreună”, chiar dacă locuiau în case separate.

Will Smith și Jada Pinkett Smith s-au reunit la Paris

Pentru a-l susține pe fiul lor, Jaden, în vârstă de 27 de ani, Will și Jada au avut o reuniune de familie pe covorul roșu, la prezentarea colecției Christian Louboutin Menswear Primăvară/Vară 2027, desfășurată pe 24 iunie în cadrul Săptămânii Modei de la Paris.

Cei doi au pozat pentru fotografii alături de fiica lor, Willow, în vârstă de 25 de ani, fiul lui Will, Trey, în vârstă de 33 de ani (pe care actorul îl are cu fosta soție, Sheree Zampino), precum și mama Jadei, Adrienne Banfield-Norris, mai scrie sursa citată.

Pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a fondării Statelor Unite, sâmbătă, 4 iulie, Will și Jada s-au aflat în Philadelphia, potrivit sursei citate.

„Will urma să susțină un spectacol, însă vremea a dus la amânarea acestuia, iar în cele din urmă a urcat pe scenă alături de trupa The Roots la ora 2 dimineața”, a declarat sursa.

Soția sa, adaugă persoana respectivă, „a fost acolo alături de el, așa cum este întotdeauna”.

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