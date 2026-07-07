Ea este Tatiana, femeia de 44 de ani spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă. Filmul tragediei din Tulcea

O după-amiază obișnuită s-a transformat într-un coșmar fără margini pentru Tatiana, femeia de 44 de ani care și-a pierdut viața într-un mod cumplit, chiar în timp ce aștepta pe cineva pe o bancă, în Tulcea. Nimic nu anunța tragedia care urma să se producă în doar câteva secunde. Un șofer a pierdut controlul mașinii, iar impactul a fost devastator.

Martorii spun că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. Tatiana nu locuia în zona respectivă, ci venise doar pentru o întâlnire. A auzit zgomotul puternic al motorului și scrâșnetul roților pe asfalt, însă nu a mai avut timp să reacționeze. Autoturismul a urcat pe trotuar și a izbit în plin banca pe care femeia stătea.

Ea este Tatiana, femeia ucisă pe o bancă din Tulcea

Scenele care au urmat au fost dramatice. Oamenii aflați în apropiere au alergat imediat spre victimă și au încercat disperat să ridice mașina pentru a o scoate de dedesubt. În scurt timp au ajuns și echipajele de intervenție, care au început lupta pentru viața femeii.

„Au început manevrele de resuscitare şi de stabilizare a acesteia. A fost un echipaj SAJ, a fost un echipaj SMURD, dar, în ciuda tuturor eforturilor, pacienta a fost declarată decedată”, a declarat Vavilia Munteanu, asistent șef SAJ Tulcea.

Primele informații din anchetă arată că tragedia ar fi pornit de la o greșeală pe care mulți șoferi o fac în trafic. Bărbatul de 58 de ani circula la o distanță prea mică față de autoturismul din față. În momentul în care acesta a frânat, șoferul a încercat să evite impactul, a tras violent de volan și a ajuns direct pe trotuar, fără să mai poată controla direcția mașinii.

„A intrat unul cu maşina. Şi e un om sub maşină”, a povestit unul dintre martorii care au asistat îngroziți la accident.

Forța impactului a fost atât de mare încât autoturismul a rupt gardul unui imobil și a doborât un copac înainte de a ajunge la banca pe care se afla Tatiana.

„Şi noi am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă”, a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea.

Și șoferul a fost profund afectat după accident. Potrivit martorilor, acesta nu ar fi avut puterea nici măcar să privească spre locul unde se afla victima și a fost preluat ulterior de polițiști și transportat la spital.

„Avea viteză şi a luat-o… ori i s-a făcut rău, că imediat a venit poliţia şi l-a luat la spital”, spune un martor.

Tragedia putea fi evitată

Un pilot de raliuri a explicat că tragedia putea fi evitată dacă distanța regulamentară dintre autoturisme era respectată și dacă șoferul anticipa manevra celui din față.

„Maşina din faţă a frânat, şoferul şi-a dat seama că-l va lovi şi atunci reacţia pe care a avut-o a fost de evitare, dar fără să anticipeze ce urmează să se întâmple. Dacă era atent, cu siguranţă ar fi putut evita”, a declarat Alex Filip, pilot de raliu.

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