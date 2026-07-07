Acasă » Știri » Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost găsit abia după 10 zile

Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost găsit abia după 10 zile

De: Paul Hangerli 07/07/2026 | 23:30
Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost găsit abia după 10 zile
Românul din Italia s-a stins în singurătate, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Destin sfâșietor pentru un român de 51 de ani stabilit în Italia. După ani în care a trăit de pe o zi pe alta și fără un acoperiș deasupra capului, Daniel își găsise, în sfârșit, un loc sigur unde să doarmă: în anexa unui restaurant. Acolo avea să-și găsească însă și sfârșitul. Trupul său a fost descoperit după aproape zece zile, iar pentru că nu avea familie care să se ocupe de el, înmormântarea va fi plătită de autoritățile locale.

Ultimul adăpost al lui Daniel

Daniel, un român în vârstă de 51 de ani, trăia de mai multă vreme în Italia, unde ajunsese să fie cunoscut în zona Volpago del Montello, din provincia Treviso. Înainte locuise o perioadă la Santa Giustina, în provincia Belluno, însă, rămas fără venituri și fără o locuință stabilă, își petrecuse mult timp rătăcind prin zona Montello.

Impresionați de situația lui, proprietarii restaurantului „La Paesana” au hotărât să îl ajute. Pentru ca bărbatul să nu mai fie nevoit să doarmă sub cerul liber, i-au pus la dispoziție o cameră în anexa localului. Era un gest simplu de omenie, care îi oferise lui Daniel puțină liniște și un sentiment de siguranță după o viață plină de greutăți.

Nimeni nu mai primise vreun semn de la el

Zilele au trecut, iar Daniel nu a mai fost văzut. Prietenii și oamenii care îl cunoșteau au început să se întrebe ce s-a întâmplat cu el. Trecuseră aproape zece zile fără ca cineva să mai primească vreun semn.

Îngrijorați, proprietarii restaurantului au mers să îl caute. Ușa anexei era încuiată pe interior, iar Daniel nu răspundea. În seara zilei de 2 iulie, au cerut ajutorul pompierilor din Montebelluna.

Salvatorii au forțat ușa și au făcut descoperirea tragică: românul era mort de mai multe zile.

A murit în somn, fără să mai poată cere ajutor

Primele verificări ale autorităților italiene au arătat că Daniel s-a stins din cauze naturale. Cel mai probabil, bărbatul a suferit un stop cardiac sau un alt episod medical grav în timpul somnului, fără să mai aibă timp să ceară ajutor.

Poliția mortuară a confirmat decesul, iar voluntarii Protecției Civile din Montebelluna au transportat trupul neînsuflețit la morga Spitalului San Valentino.

Autoritățile au precizat că nu există indicii care să ridice suspiciuni privind moartea bărbatului.

Un sfârșit trist, departe de familie

Cea mai dureroasă parte a poveștii este că Daniel nu avea rude apropiate care să se ocupe de înmormântarea sa. În lipsa unei familii, toate cheltuielile pentru funeralii și înmormântare vor fi suportate de administrația locală din Volpago del Montello.

Povestea românului de 51 de ani s-a încheiat în singurătate, într-un loc care îi devenise casă doar datorită bunătății unor oameni care au refuzat să îl lase să doarmă pe stradă. Din păcate, gestul lor de solidaritate nu a fost suficient pentru a schimba deznodământul unei vieți marcate de lipsuri și încercări.

CITEȘTE ȘI: Rareș, un tânăr din Târgu-Jiu, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 16 ani

Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat autoritățile”
Știri
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat autoritățile”
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
Știri
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat cu forța de fapt nu mai vrea să se întoarcă în Dumbrava
Gandul.ro
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui...
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
Digi24
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce...
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
Click.ro
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei...
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Digi 24
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor.ro
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat cu forța de fapt nu mai vrea să se întoarcă în Dumbrava
Gandul.ro
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat ...
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat autoritățile”
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
Grecia ia măsuri ca să scape de peștele-iepure. Cum încearcă autoritățile să protejeze turiștii
Grecia ia măsuri ca să scape de peștele-iepure. Cum încearcă autoritățile să protejeze turiștii
Ea este Tatiana, femeia de 44 de ani spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă. Filmul ...
Ea este Tatiana, femeia de 44 de ani spulberată de o camionetă în timp ce stătea pe o bancă. Filmul tragediei din Tulcea
Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith după ani de separare. „Sunt fericiți și se ...
Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith după ani de separare. „Sunt fericiți și se iubesc”
Alin Borcan, dezvăluiri despre dosarul care l-a adus în atenția autorităților: ”Domnul procuror ...
Alin Borcan, dezvăluiri despre dosarul care l-a adus în atenția autorităților: ”Domnul procuror m-a trimis în judecată”
Vezi toate știrile