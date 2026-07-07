Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost găsit abia după 10 zile

Destin sfâșietor pentru un român de 51 de ani stabilit în Italia. După ani în care a trăit de pe o zi pe alta și fără un acoperiș deasupra capului, Daniel își găsise, în sfârșit, un loc sigur unde să doarmă: în anexa unui restaurant. Acolo avea să-și găsească însă și sfârșitul. Trupul său a fost descoperit după aproape zece zile, iar pentru că nu avea familie care să se ocupe de el, înmormântarea va fi plătită de autoritățile locale.

Ultimul adăpost al lui Daniel

Daniel, un român în vârstă de 51 de ani, trăia de mai multă vreme în Italia, unde ajunsese să fie cunoscut în zona Volpago del Montello, din provincia Treviso. Înainte locuise o perioadă la Santa Giustina, în provincia Belluno, însă, rămas fără venituri și fără o locuință stabilă, își petrecuse mult timp rătăcind prin zona Montello.

Impresionați de situația lui, proprietarii restaurantului „La Paesana” au hotărât să îl ajute. Pentru ca bărbatul să nu mai fie nevoit să doarmă sub cerul liber, i-au pus la dispoziție o cameră în anexa localului. Era un gest simplu de omenie, care îi oferise lui Daniel puțină liniște și un sentiment de siguranță după o viață plină de greutăți.

Nimeni nu mai primise vreun semn de la el

Zilele au trecut, iar Daniel nu a mai fost văzut. Prietenii și oamenii care îl cunoșteau au început să se întrebe ce s-a întâmplat cu el. Trecuseră aproape zece zile fără ca cineva să mai primească vreun semn.

Îngrijorați, proprietarii restaurantului au mers să îl caute. Ușa anexei era încuiată pe interior, iar Daniel nu răspundea. În seara zilei de 2 iulie, au cerut ajutorul pompierilor din Montebelluna.

Salvatorii au forțat ușa și au făcut descoperirea tragică: românul era mort de mai multe zile.

A murit în somn, fără să mai poată cere ajutor

Primele verificări ale autorităților italiene au arătat că Daniel s-a stins din cauze naturale. Cel mai probabil, bărbatul a suferit un stop cardiac sau un alt episod medical grav în timpul somnului, fără să mai aibă timp să ceară ajutor.

Poliția mortuară a confirmat decesul, iar voluntarii Protecției Civile din Montebelluna au transportat trupul neînsuflețit la morga Spitalului San Valentino.

Autoritățile au precizat că nu există indicii care să ridice suspiciuni privind moartea bărbatului.

Un sfârșit trist, departe de familie

Cea mai dureroasă parte a poveștii este că Daniel nu avea rude apropiate care să se ocupe de înmormântarea sa. În lipsa unei familii, toate cheltuielile pentru funeralii și înmormântare vor fi suportate de administrația locală din Volpago del Montello.

Povestea românului de 51 de ani s-a încheiat în singurătate, într-un loc care îi devenise casă doar datorită bunătății unor oameni care au refuzat să îl lase să doarmă pe stradă. Din păcate, gestul lor de solidaritate nu a fost suficient pentru a schimba deznodământul unei vieți marcate de lipsuri și încercări.

CITEȘTE ȘI: Rareș, un tânăr din Târgu-Jiu, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 16 ani

Tragedie în Italia. O româncă de 23 de ani a murit într-un accident rutier