Viorel Pașca, primele declarații după decizia Tribunalului București: ”Am vrut să fiu de folos acelor oameni

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava, a vorbit pentru prima dată după decizia Tribunalului București, care a respins propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT în dosarul azilelor din Bihor. Acesta a intervenit telefonic în emisiunea lui Dan Capatos Show, unde a explicat cum vede acuzațiile aduse împotriva sa și a susținut că intenția sa a fost de a ajuta persoane vulnerabile.

În cadrul dialogului, Dan Capatos l-a întrebat pe Pașca dacă consideră că a fost folosit de un sistem care, la un moment dat, nu i-a mai putut oferi protecție și de ce nu a încercat să intre complet în legalitate.

„Nicio clipă nu m-am gândit că eu sunt folosit de cineva. Chiar dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, eu nu am realizat asta. Tot ce am dorit să fac a fost să schimb ce este în jurul meu în mai bine, să aduc un plus de mai bine în viața oamenilor, în jurul meu în societate, să fiu de folos acelor oameni. Asta e tot ce mi-am dorit eu”, a declarat Viorel Pașca.

Întrebat dacă acum consideră că ar fi putut fi folosit de anumite instituții, acesta a spus că nu a realizat acest lucru la momentul respectiv.

„Nu. Eu nu sunt un fan al vreunui partid politic, nu sunt implicat în politiazilcă, dar din câte spun alții, este foarte posibil să fiu folosit, dar fără voia mea, nu mi-am dorit asta niciodată”, a afirmat Pașca.

Cum ajungeau persoanele vulnerabile în centrele administrate de Asociația Dumbrava

Discuția a ajuns și la modul în care persoanele vulnerabile ajungeau în centrele administrate de Asociația Dumbrava. Viorel Pașca a susținut că, în multe cazuri, instituțiile statului erau cele care îl contactau pentru preluarea unor persoane care nu mai aveau unde să meargă după externarea din spitale.

„Mă sunau în spital. Domnul Pașca, aveți un loc, că avem un bolnav. N-are unde locui. E caz social. Doarme pe străzi. E bolnav”, a povestit acesta.

Pașca a explicat că, în opinia sa, problema era lipsa unor alternative pentru aceste persoane și că multe dintre ele ajungeau la Dumbrava după ce își exprimau acordul.

„Nu e nicio ilegalitate ca o persoană fizică să vrea să meargă într-o altă localitate. În momentul în care el își dă acordul, acesta este mai presus decât orice posibilă înțelegere a dumneavoastră cu instituțiile statului”, a spus liderul Asociației Dumbrava.

Acesta a recunoscut însă că, la început, nu a acordat suficientă atenție aspectelor administrative și legale, susținând că ulterior a încercat să apropie activitatea de un cadru legal.

„La început n-am dat atenție acestor lucruri. După aceea, odată cu trecerea timpului, încercam să fim cât mai aproape de o formă mai legală”, a declarat Pașca.

Asociația Dumbrava a preluat aproape 200 de bolnavi

În cadrul emisiunii, acesta a mai spus că activitatea Asociației Dumbrava a crescut treptat, de la câteva persoane îngrijite la aproximativ 200 de beneficiari, pe fondul solicitărilor venite din partea unor spitale și instituții.

„Noi am crezut că vom îngriji 4-5 bolnavi. Asta era ideea. Doar că ne-au tot sunat de la spitale, de la alte instituții, să mai preluăm un bolnav, să mai preluăm un bolnav. Tot am mai luat și nu ne-am dat seama până ne-am trezit că avem vreo 200”, a afirmat el.

Declarațiile lui Viorel Pașca vin după ce Tribunalul București a decis ca acesta, alături de membrii familiei sale și coordonatoarea asociației, să fie cercetați sub control judiciar, nu în arest preventiv.

Instanța a apreciat că probele administrate până în acest moment nu demonstrează că toate persoanele ajunse în centre ar fi fost recrutate direct de inculpați, menționând că o parte importantă dintre acestea ar fi fost direcționate către locațiile respective chiar de instituții publice.

Totodată, judecătorul a precizat că această situație nu înlătură acuzațiile formulate de anchetatori privind lipsa autorizațiilor și existența unor deficiențe în administrarea centrelor, însă a considerat că dosarul trebuie analizat și prin prisma contextului în care instituții ale statului au apelat la serviciile Asociației Dumbrava.

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