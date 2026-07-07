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Silvia, o tânără de 23 de ani, dezvăluie drama prin care a trecut după ce a încercat să slăbească prin înfometare. Ajunsese să cântărească 38 de kilograme

De: Andreea Stăncescu 07/07/2026 | 23:43
Silvia, o tânără de 23 de ani, dezvăluie drama prin care a trecut după ce a încercat să slăbească prin înfometare. Ajunsese să cântărească 38 de kilograme
Tânăra a ajuns să aibă doar 38 de kilograme / Sursa foto: Tiktok
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O tânără în vârstă de 23 de ani a vorbit deschis despre lupta pe care a dus-o ani la rând cu propria imagine și despre consecințele grave la care a ajuns după ce a încercat să slăbească prin înfometare. Silvia spune că presiunea exercitată de cei din jur și comentariile legate de aspectul fizic au determinat-o să își schimbe radical stilul de viață, fără să își dea seama că își pune sănătatea în pericol.

Potrivit Silviei, la vârsta de 15 ani cântărea 65 de kilograme, iar doi ani mai târziu ajunsese la aproximativ 70 de kilograme. Fiind adesea ironizată din cauza greutății și simțind că nu este acceptată, a decis să reducă drastic cantitatea de alimente consumate. În primă fază, rezultatele au fost cele pe care și le dorea, iar la 19 ani ajunsese la 50 de kilograme.

Însă dorința de a slăbi nu s-a oprit acolo. Silvia a explicat că, deși devenise mult mai slabă, continua să fie nemulțumită de felul în care arăta. Abia la 23 de ani a înțeles că se confrunta cu dismorfie corporală, o tulburare care îi afecta percepția asupra propriului corp și o făcea să creadă că trebuie să piardă tot mai mult în greutate.

„Aveam la 15 ani 65 de kilograme, ajunsesem la 17 ani să am 70 de kilograme, fiind o fată de 1,60 metri, kilogramele acelea chiar se vedeau (…) Toată lumea îi dădea bully pe treaba asta, până într-un punct în care aveam 17 ani și niciun băiat nu mă dorea (…) Am ales să slăbesc, am zis că e o idee bună să mănânc mai puțin, că sigur o să slăbesc. Într-adevăr, am reușit, am ajuns la 19 ani să am 50 de kilograme, ceea ce era apogeul, era perfect, nu mă deranja absolut deloc, doar că din asta am dat-o într-o problemă. Am început să am probleme cu corpul meu, să nu îmi mai placă absolut de mine, să îmi doresc să slăbesc din ce în ce mai mult. La 23 de ani, am realizat că există o boală, body dysmorphia. Atunci nu știam”, a povestit Silvia, pe TikTok.

Sursa foto: Tiktok

Silvia a ajuns să cântăreața 38 de kilograme

În încercarea de a ajunge la silueta pe care și-o imagina, tânăra a început să renunțe aproape complet la mâncare. Au existat perioade în care rezista două zile doar cu apă și băuturi fără zahăr, iar atunci când consuma ceva, alegea gustări cu foarte puține calorii.

Consecințele au fost severe. Silvia a ajuns să cântărească doar 38 de kilograme, iar organismul ei nu mai tolera alimentele, provocându-i stări de rău și vărsături. Astăzi, ea spune că regretă deciziile luate și avertizează că înfometarea nu este o soluție pentru slăbit, ci poate avea efecte grave și de lungă durată asupra sănătății fizice și psihice.

„Am ajuns să am zile în care nu mâncam, aveam 2 zile în care trăiam cu apă și sucuri zero, pentru că descoperisem sucurile fără zahăr. Descoperisem și caloriile (…) Nu mă interesa să am proteină, pe mine mă interesa să am cât mai puține calorii și să slăbesc cât mai mult. Îmi luam un snack, care avea 100 de calorii și un suc zero zahăr și asta era tot (…) Nu vă recomand. Eu și la 23 de ani, corpul meu nu asimilează atât de bine. Am ajuns să cântăresc 38 de kilograme. Eu nu mai puteam să mănânc absolut deloc, vomitam, nu vă recomand să vă înfometați”, a mai spus tânăra.

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