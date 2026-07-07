Grecia ia măsuri ca să scape de peștele-iepure. Cum încearcă autoritățile să protejeze turiștii

Grecia ia măsuri suplimentare pentru a limita răspândirea peștelui-iepure, o specie invazivă care provoacă tot mai multe probleme în apele Mării Mediterane. Considerat o amenințare atât pentru ecosistemul marin, cât și pentru activitățile de pescuit și turismul de pe litoral, acest pește se află în atenția autorităților elene.

Pentru a reduce riscurile, în unele zone sunt montate bariere plutitoare în apropierea plajelor. Pescarii sunt încurajați să captureze exemplarele prin acordarea unor stimulente financiare.

Bariere plutitoare pentru turiști

Autoritățile locale din Chalkida au pus în funcțiune prima barieră plutitoare din Grecia menită să împiedice pătrunderea peștelui-iepure în apropierea plajelor folosite de turiști și localnici. Măsura face parte dintr-un plan de protejare a zonelor de îmbăiere și de reducere a riscurilor generate de această specie invazivă.

Viceprimarul orașului, Antonis Spanos, a subliniat că prioritatea administrației este protejarea persoanelor care aleg să își petreacă timpul pe litoral.

„Datoria și principala noastră preocupare trebuie să fie siguranța cetățenilor noștri. Mai bine să previi decât să-ți pară rău.”

Edilul a explicat că proiectul prevede instalarea unei plase plutitoare pe o distanță de aproximativ 2,5 kilometri. Aceasta va înconjura golful pentru a limita accesul peștelui-iepure în zona destinată înotului.

Viceprimarul Antonis Spanos a precizat că sistemul de protecție va acoperi întreaga zonă a golfului. Astfel, localnicii și turiștii se vor putea bucura de sezonul estival în condiții de siguranță.

„Doi kilometri și jumătate din această plasă vor fi instalați în jurul golfului pentru a permite o vară fără griji. Anul trecut a fost rău cu meduzele, dar, cum se spune în engleză, am omorât doi iepuri dintr-o lovitură. Acum, dacă vor fi și pești-iepure, vom fi pregătiți pentru ei.”, a declarat Antonis Spanos.

Răspândirea speciei Lagocephalus sceleratus a atins un nivel care îngrijorează autoritățile, acestea avertizând că aproape întreaga zonă a estului Mării Mediterane este afectată de prezența acestui pește invaziv.

Printre cei care au resimțit primii impactul s-au numărat pescarii din Cipru. Aceștia au semnalat că peștele-iepure le deteriorează plasele și reduce valoarea capturilor. Mai mult decât atât, specia nu poate fi comercializată pentru consum.

Pentru a limita extinderea acesteia, autoritățile cipriote au lansat în 2024 un program finanțat de stat, prin care pescarii au fost recompensați pentru capturarea exemplarelor. În urma campaniei, din apele de coastă au fost îndepărtate peste 103 tone de pește-iepure.

Un sistem similar a fost introdus și în Grecia. Autoritățile de la Atena acordă un stimulent financiar de 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure predat în cadrul programului destinat reducerii populației acestei specii invazive.

CITEȘTE ȘI: Autoritățile din Grecia trag un semnal de alarmă! Noi măsuri pentru a ține peștii-iepure departe de turiști

Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure