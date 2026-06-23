Alertă în Grecia! Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure

Autoritățile din Grecia au intrat în stare de alertă după o creștere semnificativă a prezenței pe plajele locale a unei specii invazive cunoscute sub numele de peștele-iepure. Aparițiile tot mai frecvente au ridicat îngrijorări serioase în rândul specialiștilor în mediu și al structurilor de siguranță alimentară, mai ales din cauza riscurilor pe care acest pește le reprezintă pentru sănătatea umană.

Specia identificată ca Lagocephalus sceleratus s-a extins rapid în ecosistemul Mării Mediterane, inclusiv în zonele de coastă ale Greciei, unde a fost observată tot mai des în ultimii ani. Această răspândire este asociată cu schimbările de temperatură ale apelor marine și cu dezechilibrele ecologice care favorizează migrarea și adaptarea unor specii non-native. Peștele-iepure este considerat deosebit de problematic nu doar prin capacitatea sa de a se înmulți rapid, ci și prin impactul negativ asupra biodiversității locale și asupra activităților de pescuit.

Ce se întâmplă dacă mănânci peștele-iepure

Principalul motiv de îngrijorare îl reprezintă prezența tetrodotoxinei, o neurotoxină extrem de puternică ce afectează sistemul nervos. Această substanță este cunoscută pentru capacitatea sa de a bloca transmiterea impulsurilor nervoase, ceea ce poate duce la paralizie și, în cazuri severe, la insuficiență respiratorie. Toxicitatea nu este distrusă prin prepararea termică, ceea ce înseamnă că fierberea, prăjirea sau coacerea nu elimină riscul. Astfel, consumul accidental sau intenționat al cărnii acestui pește rămâne periculos indiferent de modul de gătire.

Tetrodotoxina nu este produsă direct de organismul peștelui, ci este asociată cu bacterii din mediul marin și cu lanțul trofic în care acesta se hrănește. Prin acumulare, substanța ajunge să fie prezentă în organele și țesuturile sale, în special în ficat și piele, zone considerate extrem de toxice.

Simptomele intoxicației pot varia în funcție de cantitatea ingerată și de sensibilitatea organismului. În formele mai ușoare, reacțiile pot include senzații de greață, episoade de vărsături, furnicături resimțite la nivelul extremităților, precum mâinile și picioarele, precum și stări de amețeală sau dezechilibru. Aceste manifestări pot apărea relativ rapid după consum și reprezintă semnale de avertizare timpurii ale expunerii la toxină.

În cazurile mai grave, evoluția simptomelor este rapidă și mult mai severă. Persoanele afectate pot experimenta dificultăți de respirație, probleme de vorbire și de concentrare, precum și o paralizie progresivă care se extinde treptat în organism. În situațiile critice, pot apărea pierderea cunoștinței și compromiterea funcțiilor vitale, ceea ce transformă intoxicația într-o urgență medicală majoră.

Având în vedere aceste riscuri, consumul de pește-iepure este strict descurajat de autoritățile sanitare și de experții în siguranță alimentară. De asemenea, se subliniază că simpla manipulare sau pregătire a peștelui nu elimină pericolul, iar contactul cu părțile sale toxice trebuie evitat.

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