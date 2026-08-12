O apariție surprinzătore în Biroul Oval al Casei Albe a devenit rapid virală pe internet, după ce internauții au început să speculeze gesturile unei femei aflate chiar lângă Donald Trump. Aceasta a ținut în mod repetat mâna pe abdomen, iar imaginile au generat o serie de teorii neașteptate pe rețelele sociale.

Femeia a fost identificată drept Jayme Leagh Franklin, fondatoarea și CEO-ul publicației și brandului de lifestyle conservator The Conservateur. După ce teoriile au luat amploare, Franklin a decis să clarifice situația într-o postare pe X.

De ce a devenit virală Jayme Leagh Franklin

Imaginile au fost surprinse luni, în timpul unei ceremonii desfășurate în Biroul Oval, unde Donald Trump a semnat un ordin executiv referitor la modificarea recomandărilor federale privind vaccinarea copiilor. În timpul evenimentului, Franklin se afla lângă Donald Trump și secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr. În mai multe momente, femeia poate fi văzută ținându-și mâna pe abdomen și dând din cap.

Gestul a fost interpretat în moduri complet neașteptate de utilizatorii rețelelor sociale. Unele dintre postările devenite virale sugerau chiar, în glumă, că Franklin ar fi apăsat un buton sau ar fi folosit un dispozitiv pentru a-l „trezi” pe președintele american. Pe măsură ce speculațiile s-au înmulțit, identitatea femeii a fost dezvăluită. Franklin a reacționat la una dintre postările devenite virale și a oferit o explicație simplă pentru gestul său.

„Sunt doar însărcinată”, a transmis aceasta, punând astfel capăt teoriilor care circulau online.

Ulterior, Franklin a scris că a fost onorată să participe la evenimentul de la Casa Albă alături de Donald Trump.

Claims she has a button fitted on her belly, and when she gets the nod that he’s asleep she moves her hand and presses a button that wakes him. They’re calling her The Zapper. No idea if it’s true but it *appears* to line up. pic.twitter.com/hgx4x6iQp6 — Tim Brannigan (@tim_brannigan) August 11, 2026

Cine este Jayme Leagh Franklin

Jayme Leagh Franklin este o fostă angajată a administrației Trump și o figură cunoscută în zona media conservatoare din Statele Unite. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Franklin a absolvit University of California, Berkeley, în 2020. Cu un an înainte, în 2019, a lucrat ca stagiar legislativ în Senatul Statelor Unite.

Ulterior, aceasta s-a implicat în campania prezidențială a lui Donald Trump din 2020, unde a ocupat funcția de coordonator pentru coaliții. Mai târziu, Franklin a devenit director de corespondență în prima administrație Trump. În prezent, ea conduce The Conservateur, un brand media și de lifestyle care se concentrează pe teme precum politică, cultură, credință, modă, frumusețe și feminitate, adresându-se în special femeilor tinere cu viziuni creștine conservatoare.

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