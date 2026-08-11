Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin prin care administrația americană urmărește reducerea numărului de vaccinuri recomandate de rutină copiilor din Statele Unite. Ordinul a fost semnat luni, 10 august, și prevede modificări importante în ceea ce privește vaccinurile recomandate copiilor, potrivit Euronews.

Ordinul prevede actualizarea ghidurilor de vaccinare, în conformitate cu convingerea sa exprimată de mult timp, dar infirmată de dovezi științifice, potrivit căreia vaccinurile pentru copii ar trebui administrate în cadrul unor consultații medicale separate.

Măsura schimbă politica federală privind imunizarea și a fost criticată de organizații medicale, care avertizează asupra posibilelor consecințe pentru sănătatea publică.

Donald Trump cere mai puține vaccinuri pentru copii

Una dintre principalele prevederi ale ordinului este reducerea numărului de vaccinuri recomandate universal copiilor. Administrația Trump susține că politica de imunizare trebuie revizuită și că recomandările ar trebui să țină cont mai mult de riscurile individuale și de beneficiile fiecărui vaccin.

În cadrul noii abordări, numărul vaccinurilor recomandate în mod obișnuit tuturor copiilor ar urma să fie redus la 11 imunizări de bază.

Măsura nu înseamnă că vaccinurile respective sunt interzise în Statele Unite. Medicii le pot prescrie în continuare, iar părinții le pot solicita. Schimbarea vizează în primul rând recomandările federale privind vaccinarea de rutină.

Ordinul prevede și modificarea modului în care este administrat vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Administrația Trump cere analizarea posibilității ca cele trei componente ale vaccinului ROR să fie administrate separat.

Ordinul îi solicită, de asemenea, Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane să intensifice cercetarea privind vaccinurile, care sunt deja studiate pe larg, și prezintă un plan pentru ca vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei să fie disponibile separat pentru copii, întrucât această opțiune nu există în prezent în Statele Unite.

La semnarea ordinului, luni, în Biroul Oval, Trump a sugerat în repetate rânduri că momentul administrării vaccinurilor sau numărul acestora ar putea contribui la creșterea prevalenței tulburării de spectru autist, în pofida deceniilor de cercetări și a consensului științific care au stabilit în mod clar că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism.

Trump a descris apoi anunțul drept „o victorie majoră pentru drepturile părinților, drepturile religioase și constituționale și pentru știința de cel mai înalt standard”.

Decizia a stârnit reacții în comunitatea medicală

Organizațiile medicale și experții în sănătate publică au criticat schimbarea, susținând că vaccinurile pentru copii au un rol esențial în prevenirea unor boli care pot provoca complicații grave.

Criticii politicii lui Trump consideră că reducerea recomandărilor federale ar putea duce la scăderea ratelor de vaccinare și, implicit, la creșterea riscului de apariție a unor focare de boli infecțioase.

Specialiștii atrag atenția în special asupra vaccinurilor împotriva unor boli precum rujeola, o boală extrem de contagioasă care poate provoca inclusiv complicații severe.

Modificarea recomandărilor federale nu înseamnă însă că toate statele americane vor aplica automat aceleași reguli. Autoritățile statale păstrează în continuare competențe importante în ceea ce privește cerințele de vaccinare pentru copii, inclusiv cele referitoare la accesul în școli.

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