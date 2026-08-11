Motivul pentru care Nadir a decis să dispară din lumina reflectoarelor + Cea mai grea pierdere i-a schimbat complet viața: „A fost o perioadă foarte dificilă. Eram într-un blocaj”

„Este o lume frumoasă, dar este și foarte falsă.” Nadir vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre motivul pentru care a ales să dispară din lumina reflectoarelor după pandemie și recunoaște că nu s-a mai regăsit în lumea mondenă. Artistul spune că nu poate „să râdă cu tine dacă nu simte”, doar pentru că așa cere contextul, și că a preferat să se retragă decât să joace un rol. Acum, după o perioadă în care s-a concentrat pe familie și pe lucrurile care contează cu adevărat pentru el, Nadir pregătește revenirea în muzică și promite un show nou.

În ultimii ani, Nadir a trecut prin mai multe schimbări, iar experiențele prin care a trecut l-au făcut să privească altfel oamenii și viața. Artistul spune că nu mai caută să aibă un cerc mare în jurul său și că, în industria muzicală, sunt foarte puțini oameni cu care simte că este cu adevărat pe aceeași lungime de undă.

Nadir a devenit cunoscut publicului larg după participarea la X Factor, moment care i-a deschis drumul către o carieră în muzică. Au urmat piese, colaborări și apariții în televiziune, iar artistul a reușit să-și construiască propriul stil și să rămână în atenția publicului.

„Este o lume frumoasă, dar este și foarte falsă și nu prea m-am mai regăsit în atâta falsitate”

Dincolo de scenă, însă, cea mai importantă parte din viața lui este familia. Nadir este tatăl a doi copii, Eveline și Azar, pe care îi are alături de Georgiana. Rolul de tată spune că i se potrivește foarte bine, iar cei mici l-au învățat să fie mai răbdător și să-și facă timp pentru joacă și pentru momentele simple petrecute împreună. Viața i-a rezervat și una dintre cele mai grele încercări: pierderea tatălui său. Artistul a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, în care și-a văzut părintele luptând cu probleme grave de sănătate și s-a simțit neputincios în fața situației. Pierderea lui l-a afectat profund, dar, în același timp, spune că această experiență i-a dat putere și l-a ajutat să-și găsească drumul într-o perioadă în care se afla într-un blocaj.

În paralel cu muzica, Nadir s-a implicat și în zona de business, în special în domeniul imobiliar și al construcțiilor. Astfel, artistul și-a construit o viață profesională dincolo de scenă, împărțindu-și timpul între proiectele sale, familie și pasiunea care l-a făcut cunoscut.

CANCAN: Te-am văzut recent la TV alături de copiii tăi. Cum este Nadir în rolul de tată și ce te-au învățat cei mici despre tine?

Nadir: Rolul de tată mi se potrivește foarte bine. Mi-am dorit de mult să am copii. Nu am foarte mult timp cu ei, ce-i drept, pentru că toată ziua intervine una, alta. M-au învățat despre răbdare, iubire, să fiu mai răbdător și să încerc să fiu mai răbdător, pentru că, de fel, sunt o fire energică și nu pot sta locului. Dar am învățat de la ei să dau în mintea copiilor, să-mi fac timp și pentru joacă cât mai mult, deși viața asta ne cam fură privilegiul ăsta.

CANCAN: Ai dispărut o perioadă din lumina reflectoarelor. A fost o alegere sau pur și simplu ai simțit că nu mai aparții acelui univers?

Nadir: Este foarte adevărat că am dispărut puțin. A fost intenționat. Odată cu pandemia s-a oprit mai tot și nu prea m-am mai regăsit în această lume. Este o lume frumoasă, dar este și foarte falsă și nu prea m-am mai regăsit în atâta falsitate. Mie nu prea îmi place să râd cu tine dacă nu simt, doar pentru că trebuie. Am câțiva prieteni care nu sunt așa, sunt pe aceeași lungime de undă cu mine, din industrie, dar, în rest, ușor-ușor își revin lucrurile. Nu mai trebuie să stai după cineva, îți faci treaba ta și o să revin și eu, ușor, la ceea ce îmi place foarte mult: muzica.

CANCAN: Nadir artistul mai există? Dacă mâine ai avea o ofertă serioasă să revii pe scenă, te-ai întoarce sau ai închis definitiv capitolul muzical?

Nadir: Am avut oferte să revin pe scenă, dar nu voiam să revin cu aceeași placă, ca să zic așa. O să pregătesc un show nou și atunci o să revin. Nu am avut timp, dar ușor-ușor o să revin la treabă.

CANCAN: Care a fost cea mai mare schimbare din viața ta în ultimii ani, despre care oamenii care te-au cunoscut în perioada X Factor nu știu nimic?

Nadir: Nu neapărat că a fost o schimbare foarte mare, dar am trecut prin lucruri dificile despre care o să vorbesc, ușor-ușor, la timpul lor. M-au făcut să fiu mai atent în viață, să știu mai bine ce îmi doresc, cine este lângă mine, ce mă face fericit, ce mă împlinește și unde trebuie să „atac” mai mult, ca să zic așa.

„Am trecut prin lucruri dificile despre care o să vorbesc, ușor-ușor, la timpul lor”

CANCAN: Ai trecut prin momente în care ai pierdut oameni importanți și ai fost nevoit să te reinventezi. Care a fost cea mai grea perioadă pentru tine și ce te-a făcut să mergi mai departe?

Nadir: Perioada cea mai grea a fost când l-am pierdut pe tata, dar, în același timp, mi-a dat și foarte multă putere. Simt că mă veghează. S-au deschis multe pentru mine. Eram într-un blocaj. El era foarte rău, iar eu nu mă simțeam nici eu foarte bine pentru că nu puteam face nimic pentru el. A fost o perioadă foarte, foarte dificilă. Dar, după aceea, parcă mi-a arătat calea ca să ies din toate situațiile în care am fost. Nu uiți, dar înveți să trăiești cu situația.

CANCAN: Dacă te-ai întâlni astăzi cu Nadir, cel care urca pe scenă și visa la succes, ce i-ai spune? Ar fi mândru de omul care ai devenit?

Nadir: Nadir, cel care urca pe scenă și visa la succes, este același care este și acum. Am avut norocul să vin dintr-o familie foarte bună, atât ca educație, cât și financiar, și succesul nu m-a schimbat deloc în rău. Am știut să nu mă ia valul. Pentru mine, sunt altele calitățile și lucrurile care te fac să fii de succes, nu faptul că urci pe o scenă. Nu trebuie să te crezi „wow” doar pentru că te aplaudă oamenii. Este și asta succes, dar este un subiect mai delicat.

CANCAN: După toate lucrurile prin care ai trecut, ce mai înseamnă pentru tine succesul? Să fii cunoscut, să ai bani, să faci ceea ce îți place sau să ai liniște?

Nadir: Am 38 de ani și am o experiență de viață cât alții nu au trăit în zece vieți, fără lipsă de modestie, pentru că am trecut prin multe situații. Și cred că succesul este să fii tu împăcat cu tine, să ai o familie sănătoasă și să poți sta lângă ei cât mai mult timp. Dacă le ai pe toate, partea financiară vine, vrei, nu vrei, dacă muncești și ai liniște și echilibru. Ca să ai succes, trebuie să fii tu bine cu tine. Banii vin atunci când trebuie.

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