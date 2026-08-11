Cine este bărbatul în brațele căruia Bianca Drăgușanu se distrează după despărțirea de Gabi Bădălău. Ce afacere are

La scurt timp după ce s-a aflat că s-a despărțit de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu s-a lăsat fotografiată în brațele unui bărbat misterios. Imaginea a stârnit imediat întrebări și a alimentat scenariile fanilor.

După aproximativ șase ani de relație presărați cu împăcări, certuri și despărțiri, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău ar fi ajuns iar în punctul în care fiecare merge pe drumul lui. Niciunul nu a confirmat oficial ruptura, însă imaginile și informațiile apărute în ultima perioadă au alimentat puternic zvonurile. Dar altceva le-a atras atenția fanilor! Recent, vedeta a publicat pe Instagram o fotografie în care apare în brațele unui bărbat. El este fotografiat cu spatele, în timp ce o ține în brațe. Se pare că nu este vorba despre un nou iubit și nici despre o cucerire apărută peste noapte!

Bărbatul misterios cu care s-a fotografiat Bianca Drăgușanu

Bărbatul din fotografie este Ciprian Dragomir, un apropiat mai vechi al Biancăi Drăgușanu. Cei doi se cunosc de ani buni, iar relația lor ar fi una de prietenie. Au mai fost văzuți împreună și în trecut, astfel că fotografia recentă nu reprezintă, cel puțin potrivit informațiilor disponibile, confirmarea unei noi povești de dragoste.

Ciprian Dragomir este antreprenor și activează în domeniul dulciurilor, unde are o afacere în care sunt implicați și membri ai familiei sale. Businessul a atras atenția inclusiv în afara României, iar Dragomir este cunoscut în cercurile mondene și prin prisma relațiilor sale de prietenie.

În ceea ce o privește pe Bianca, apropierea dintre cei doi nu este deloc una nouă. Tocmai de aceea, fotografia care putea părea la prima vedere începutul unei noi idile are, în realitate, o poveste mult mai veche în spate.

S-a despărțit de Gabi Bădălău

Recent s-a zvonit că Bianca și Gabi Bădălău și-au spus adio din nou. Povestea lor a fost una extrem de tumultuoasă, cu perioade în care au fost nedespărțiți, dar și momente în care au ales să pună punct. În urmă cu aproximativ o lună, Bianca a spus că nu își mai dorește niciodată să fie mireasă și că i-au ajuns cele două căsnicii.

„Niciodată! Nu mai vreau, Doamne ferește! Știi cum e cu cea care aruncă buchetul și cea care fuge?! Eu sunt aia care fuge! De ce să mă mai mărit? Dacă am scăpat de două ori, de ce s-o mai fac a treia oară, că mi-e bine așa? Am tot ce-mi trebuie, de ce să mă mai mărit?!”, a spus Bianca.

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