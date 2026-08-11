Emre Munir susține că a fost amenințat de tatăl Andreei BLD! „Îți dau o șansă să spui adevărul”

Despărțirea dintre Andreea BLD și Emre Munir pare să fi deschis un adevărat război. După ce fostul iubit al influenceriței a ieșit public și a vorbit despre imaginile în care blondina ar fi apărut la mare alături de un alt bărbat, scandalul a căpătat acum o nouă turnură. Emre susține că a fost contactat de tatăl Andreei și că discuția ar fi ajuns la amenințări cu avocații și poliția.

Cei doi au format un cuplu timp de câteva luni și, până de curând, nimic nu anunța public că relația avea să se termine într-un asemenea scandal. Ruptura ar fi venit joi seară, iar la scurt timp Andreea ar fi plecat la mare cu un alt bărbat.

După ce a făcut public faptul că relația s-a încheiat, Emre Munir a revenit cu noi declarații. De această dată, fostul iubit al Andreei BLD susține că familia acesteia ar fi intervenit în scandal.

Emre Munir, amenințat de tatăl Andreei BLD!

Potrivit spuselor sale, tatăl influenceriței l-ar fi sunat și i-ar fi transmis că va apela la avocați și la poliție. Emre a afirmat că totul s-ar fi întâmplat după ce el a vorbit public despre despărțire și despre presupusa apropiere a Andreei de un alt bărbat.

„Tot ce vreau să spun e că am fost sunat de tatăl ei și amenințat că mă dă la avocați și așa mai departe. Este un mesaj, în care i-am spus: „Andreea, îți dau o șansă să spui adevărul. Nu vreau să îți fac rău, vreau să îți asumi faptul că până joi ai fost cu mine, joi seară ai găsit motiv să ne despărțim ca tu să mergi la mare cu băiețașul ăsta”. Voi nu v-ați asumat, tatăl tău a sunat-o pe mama mea, amenințări cu avocații și să spui minciuni cum că eu te amenințam”, a spus Emre Munir, pe TikTok.

Emre Munir amai spus că nu intenționează să îi facă rău fostei iubite, dar că nici nu acceptă să fie pus într-o lumină proastă după despărțire. Potrivit declarațiilor sale, acesta i-ar fi transmis Andreei că, dacă nu vrea să vorbească despre situația dintre ei, el va continua să spună propria versiune despre ceea ce s-ar fi întâmplat.

De la ce a pornit totul

Fostul iubit al tiktokeriței insistă că nu ar fi încercat să o denigreze, ci doar să explice public motivul pentru care relația s-a încheiat.

„Dacă ai ajuns la chestii din astea și nu ieși să vorbești, este fix problema ta. Eu nu te-am defăimat, nu te-am înjosit, nu te-am denigrat, pur și simplu spun situația pe care tu mi-ai creat-o în relația cu tine, fiind o relație publică. Nu vreau să fiu eu înjosit de tine (…) Am vrut să știe lumea ce ai făcut (…) Până joi am fost noi împreună, nu până acum o lună, asta sunt minciuni (…) Eu nu pot să te acuz de alte chestii în timpul relației, eu spun de weekendul ăsta”, a mai spus el.

Totul a pornit după ce Emre a susținut că ar fi primit imagini în care Andreea BLD apare alături de un alt bărbat, în ipostaze apropiate, în timpul unei escapade la mare.

El spus că despărțirea dintre cei doi ar fi avut loc cu doar câteva zile înainte de plecarea Andreei, respingând astfel informațiile potrivit cărora relația lor s-ar fi încheiat cu mult timp înainte. De aici și până la schimbul de acuzații nu a mai fost decât un pas. Iar acum, după apariția declarațiilor despre presupusele amenințări cu avocații și poliția, povestea dintre cei doi pare să fie departe de ultimul episod.

VEZI ȘI: Andreea BLD, prima reacție după acuzațiile lui Emre: ”Frustrat! Vrea să crească pe spatele meu”

Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit! Tiktokerul i-a spus „adio” după ce a fost surprinsă în brațele altui bărbat la mare