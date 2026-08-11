Andreea BLD, prima reacție după acuzațiile lui Emre: ”Frustrat! Vrea să crească pe spatele meu”

Andreea BLD și Emre nu mai formează un cuplu. Bărbatul i-a adus influenceriței acuzații legate de infidelitate, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară. Ea a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

Andreea BLD este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Ea are o comunitate impresionantă, iar acum a vorbit pentru prima dată despre fosta sa relație. După ce Emre, fostul partener, cu care a locuit aproape șapte luni, a acuzat-o de infidelitate, blondina a făcut declarații uluitoare despre el. Aceasta susține că voia să facă banii pe spatele ei și să își crească vizibilitatea din mediul online.

Andreea BLD, prima reacție după acuzațiile lui Emre

În urmă cu ceva timp, Emre a povestit pe contul său de TikTok că fosta parteneră, Andreea BLD, ar fi fost văzută în compania altui bărbat. Mai mult decât atât, că ar fi în această perioadă la mare împreună. După ce acuzațiile au devenit virale în mediul online, influencerița vine cu o primă reacție.

Aceasta a filmat un videoclip prin care transmite că este într-adevăr cu bărbatul respectiv la mare, însă între ei nu este o relație romantică, ci de amiciție. De asemenea, ea l-a făcut pe Emre frustrat, precizând că s-a afișat cu ea doar pentru o vizibilitate mai mare pe rețelele de socializare.

Doamne, vă dați seama cu cine am stat eu șase luni de zile în casă, aproape șapte luni? În condițiile în care mă tot chinui să scap de omul ăsta, dar dacă nu era frustrat și nu voia să crească pe spatele meu, nu stătea să vorbească de mine pe live. (…) Am plecat cu toți la mare și cu Adam, într-adevăr, dar n-am nicio treabă cu băiatul, nu s-a ținut nimeni de mână, nu s-a întâmplat nimic între noi. Și dacă omul ăsta nu era atât de frustrat, nu mai stătea pe live-uri să comenteze de cinci ore, uite așa încontinuu, a declarat Andreea BLD.

De asemenea, vedeta este de părere că trebuia să discute prima dată cu ea. În plus, a mai adăugat că nu ar fi fost infidelă, mai ales că erau despărțiți de ceva vreme.

Dacă avea o problemă cu mine, mă suna și spunea personal, Andreea, uite așa, uite așa, uite așa. Dar cum poți tu, când spui că nu ai fost din interes acuma să stai pe live-uri încontinuu și să vorbești. Asta ce înseamnă, cu 3.000 de oameni pe live, păi cine era Emre înainte să fie cu mine? Măi și să zicem c-ar fi fost așa, că aș fi avut eu treabă cu Adam și că m-am dus pe furiș la mare, că nu știu ce, nu, eu m-am despărțit întâi de el. Ne-ați văzut și pe noi că în ultima perioadă nu ne-am mai postat pe internet, dar de mult timp aveam la bara de căutare Andreea BLD și Emre despărțiți, a mai spus ea.

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