Acasă » Exclusiv » Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!

Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!

De: roxana tudorescu 06/03/2026 | 18:25
Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Rafaelo a oferit replica, după ce Andreea BLD l-a acuzat de faptul că a folosit-o pentru vizualizări! Contactat de CANCAN.RO, influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat zvonul aruncat de fosta iubită „rănită în orgoliu” și ne-a spus cum stau lucrurile, de fapt, și de la ce ar fi pornit supărarea blondinei. Toate detaliile, în articol.

Vă reamintim acuzațiile pe care Andreea BLD le-a făcut în emisiunea Dan Capatos Show. Influencerița a venit alături de noul ei iubit și a vrut să clarifice faptul că actuala relație este reală spre deosebire de cea cu Rafaelo, în care influencerul ar fi stat cu ea doar pentru vizualizări și s-ar fi folosit de ea.

„Ce am făcut eu marketing? Că eu n-am făcut nimic marketing. Păi nu eu. Ca idee. Individul a făcut marketing (n.r. fostul iubit). Da (n.r. s-a simți folosită). El mereu voia să facă marketing cu oricine și era disperat după vizualizări. Așa e omul. Eu în viața mea n-am făcut marketing cu nimicCând ești prea disperat, când ești prea disperat după vizualizări, deja devine o problemă.”, a spus Andreea BLD.

Andreea Bld vorbește despre relația cu Rafaelo
Andreea Bld vorbește despre relația cu Rafaelo

Rafaelo vorbește despre relația cu Andreea BLD: „Poate am rănit-o în orgoliu puțin”

Ei bine, pentru că în această poveste au fost implicate două persoane, CANCAN.RO s-a gândit să asculte și părerea lui Rafaelo legată de declarațiile fostei lui iubite. Influencerul ne-a spus că supărarea Andreei BLD a plecat de la faptul că el a pus stop relației, iar ea a avut orgoliul rănit. Mai mult, el a spus și că tot ceea ce spune ea nu este adevărat, dar nu va arăta dovezi din respect pentru familia ei.

„Nu vreau să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că știu situația din familia ei, știu că tatăl ei este foarte bolnav și îl respect foarte mult pe el și pe mama ei și nu vreau să dau vreo replică, să le fac vreun rău. Pot spune că nu este adevărat. Dar odată ce spun că nu este adevărat, ar trebui să vin și cu dovezi pe care le am 100%, dar aș porni o ceartă care nu ar duce bine pentru ea. Ce a spus ea acolo trece, că nu o bagă nimeni în seamă. Eu am luat decizia de a ne despărți. Nu eram pe aceeași undă, nu eram în aceeași mașină, nu eram pe același drum și nu simțeam că văd vreun viitor. Și atunci când a plecat din Dubai, am vorbit cu ea frumos, i-am explicat. Din partea mea s-a terminat frumos, adică din punctul meu de vedere, dar din partea ei nu cred. Îți dai seama că poate am rănit-o în orgoliu puțin. Poate ea nu era obișnuită cu genul ăsta de bărbați care să pună stop. Dacă nu a fost cu mine, dacă n-a fost să fie cu mine și așa, îți dai seama că la un moment dat orice femeie, orice bărbat își găsește fericirea. Îi doresc să fie fericită.”, ne-a spus Rafaelo.

Rafaelo, acuzat că face orice pentru vizualizări
Rafaelo, acuzat că face orice pentru vizualizări

VEZI ȘI: Bătea tarabana pe stradă, iar acum duce un trai de 5 stele în Dubai! Povestea fabuloasă a lui Rafaelo, partenerul de scenă al Vulpiței: ”Am făcut într-o săptămână 14.000 de euro”

NU RATA: Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Exclusiv
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Nicolae Guță Jr, arestat preventiv, după ce a condus fără permis. Fiul manelistului a fost condamnat și pentru conducere sub influența substanțelor
Exclusiv
Nicolae Guță Jr, arestat preventiv, după ce a condus fără permis. Fiul manelistului a fost condamnat și pentru…
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario ...
Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă ...
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă angajată care, ulterior, și-a pus capăt zilelor
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive ...
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Vezi toate știrile
×