Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!

Rafaelo a oferit replica, după ce Andreea BLD l-a acuzat de faptul că a folosit-o pentru vizualizări! Contactat de CANCAN.RO, influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat zvonul aruncat de fosta iubită „rănită în orgoliu” și ne-a spus cum stau lucrurile, de fapt, și de la ce ar fi pornit supărarea blondinei. Toate detaliile, în articol.

Vă reamintim acuzațiile pe care Andreea BLD le-a făcut în emisiunea Dan Capatos Show. Influencerița a venit alături de noul ei iubit și a vrut să clarifice faptul că actuala relație este reală spre deosebire de cea cu Rafaelo, în care influencerul ar fi stat cu ea doar pentru vizualizări și s-ar fi folosit de ea.

„Ce am făcut eu marketing? Că eu n-am făcut nimic marketing. Păi nu eu. Ca idee. Individul a făcut marketing (n.r. fostul iubit). Da (n.r. s-a simți folosită). El mereu voia să facă marketing cu oricine și era disperat după vizualizări. Așa e omul. Eu în viața mea n-am făcut marketing cu nimic. Când ești prea disperat, când ești prea disperat după vizualizări, deja devine o problemă.”, a spus Andreea BLD.

Rafaelo vorbește despre relația cu Andreea BLD: „Poate am rănit-o în orgoliu puțin”

Ei bine, pentru că în această poveste au fost implicate două persoane, CANCAN.RO s-a gândit să asculte și părerea lui Rafaelo legată de declarațiile fostei lui iubite. Influencerul ne-a spus că supărarea Andreei BLD a plecat de la faptul că el a pus stop relației, iar ea a avut orgoliul rănit. Mai mult, el a spus și că tot ceea ce spune ea nu este adevărat, dar nu va arăta dovezi din respect pentru familia ei.

„Nu vreau să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că știu situația din familia ei, știu că tatăl ei este foarte bolnav și îl respect foarte mult pe el și pe mama ei și nu vreau să dau vreo replică, să le fac vreun rău. Pot spune că nu este adevărat. Dar odată ce spun că nu este adevărat, ar trebui să vin și cu dovezi pe care le am 100%, dar aș porni o ceartă care nu ar duce bine pentru ea. Ce a spus ea acolo trece, că nu o bagă nimeni în seamă. Eu am luat decizia de a ne despărți. Nu eram pe aceeași undă, nu eram în aceeași mașină, nu eram pe același drum și nu simțeam că văd vreun viitor. Și atunci când a plecat din Dubai, am vorbit cu ea frumos, i-am explicat. Din partea mea s-a terminat frumos, adică din punctul meu de vedere, dar din partea ei nu cred. Îți dai seama că poate am rănit-o în orgoliu puțin. Poate ea nu era obișnuită cu genul ăsta de bărbați care să pună stop. Dacă nu a fost cu mine, dacă n-a fost să fie cu mine și așa, îți dai seama că la un moment dat orice femeie, orice bărbat își găsește fericirea. Îi doresc să fie fericită.”, ne-a spus Rafaelo.

