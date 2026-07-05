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Andreea BLD și-a surprins urmăritorii. A primit inelul și a făcut anunțul pe internet

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 17:33
Andreea BLD și-a surprins urmăritorii. A primit inelul și a făcut anunțul pe internet
Andreea BLD și-a surprins urmăritorii. A primit inelul și a făcut anunțul pe internet
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Andreea BLD a primit inelul chiar în noaptea în care a împlinit 25 de ani, iar imaginile au declanșat isterie totală printre fani. Toți au crezut că tânăra trece la nivelul următor și îmbracă rochia de mireasă!

Deși fanii au asaltat-o imediat cu felicitări pentru logodnă, adevărul din spatele momentului este complet diferit, dar la fel de spectaculos! Blondina n-a fost cerută în căsătorie, dar a primit un inel spectaculos de ziua ei de naștere de la iubitul ei, Emre.

Andreea BLD a primit inelul!

Totul s-a petrecut într-un local de fițe din Capitală, unde influencerița cu 1,1 milioane de urmăritori își serba ziua de naștere. Emre a apărut în fața divei cu un buchet uriaș de trandafiri, iar în mijlocul aranjamentului floral se afla ascunsă nestemata care a făcut-o pe Andreea să izbucnească în lacrimi de fericire.

Andreea BLD și-a surprins urmăritorii. A primit inelul și a făcut anunțul pe internet
Andreea BLD și-a surprins urmăritorii. A primit inelul și a făcut anunțul pe internet

Andreea BLD a fost pur și simplu șocată când a realizat că partenerul ei i-a ghicit cele mai ascunse gânduri. Se pare că tânăra pusese deja ochii pe acest model de inel și îi sugerase iubitului că este piesa ei preferată. Bărbatul nu a stat pe gânduri și i-a îndeplinit dorința instant.

Extrem de emoționată și cu ochii țintiți pe noua bijuterie din colecție, tiktokerița a sărit de gâtul partenerului ei și l-a sărutat cu foc de față cu toți invitații.

„Vai, dar ce frumos este, nu cred! Ia uitați-l! Exact modelul ăsta îl văzusem și eu și i-am zis că mi-a plăcut rău. Vino încoace, să te pup!”, a fost reacția Andreei BLD.

Cum se înțelege cu soacra?

Influencerița nu este răsfățată doar de iubit, ci și de mama acestuia. Blondina a povestit că se înțelege foarte bine cu „soacra” ei și că vorbesc non stop. Ea a spus că are o relație apropiată și cu sora lui Emre.

„Foarte bine (n.r. la întrebarea cum se înțeleg cele două familii). Eu mă înțeleg foarte bine cu mama lui foarte bine (…) Non-stop stau de vorbă cu mama lui, deci e o țață la fel ca mine, îmi place maxim, și cu sora lui. Și el cu mama la fel. Mama îi dă mesaj lui cu „Potolește-o”, a spus Andreea BLD, într-un live, pe TikTok.

VEZI ȘI: Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări”

Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!

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