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Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 16:36
Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia
Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia
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Fiica adoptivă a lui Teo Trandafir, Maia, a povestit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei, cea în care prezentatoarea TV se afla în stare critică la spital și lupta pentru supraviețuire. Tânăra a spus că i-a fost frică că va rămâne fără mama ei și că va ajunge în plasament.

Deși avea doar șapte ani, fiica adoptivă a prezentatoarei a fost nevoită să se confrunte cu temeri pe care puțini copii le pot înțelege, în timp ce aștepta vești despre starea mamei sale.

Coșmarul prin care a trecut fiica lui Teo Trandafir

Maia a povestit cum a resimțit acele clipe în care starea de sănătate a mamei sale era extrem de gravă, din cauza unei pancreatite acute. Tânăra a spus că incertitudinea a afectat-o cel mai tare.

Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia
Teo Trandafir, despre perioada grea din viața fiicei sale. Ce s-a întâmplat cu Maia

„Nici măcar nu știam, de fapt, nimic. Acolo cred că a fost durerea cea mai mare. Nesiguranța fiecărei zile care trece. «De astăzi sunt orfan sau nu?» Noi am discutat, pe înțelesul meu, de devreme. Că noi suntem alese una pentru cealaltă. Că un copil adoptat este un copil adorat.

Și atunci să nu știi ce se poate întâmpla în situația asta te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă. M-am gândit inclusiv la plasament”, a mărturisit Maia.

Recent, Teo Trandafir a povestit despre momentul în care a adoptat-o pe fiica ei. Vedeta a spus că nu a avut nicio îndoială atunci când a decis să o adopte pe Maia, chiar dacă cei din jur încercau să o convingă să fie mai precaută.

„Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea.»”, a spus Teo.

„Am trăit cu teama că nu voi fi în stare”

Prezentatoarea a recunoscut că, deși era convinsă că Maia îi este destinată, a avut multe emoții în privința rolului de mamă și s-a temut că nu va reuși să fie părintele pe care și-l dorea pentru fiica ei.

„Mulțumesc Ție, Doamne! Am trăit cu teama că nu voi fi în stare, că nu voi fi mama care mi-aș dori să fiu sau că voi greși abordarea. Se pare că n-am făcut o treabă atât de rea”, a declarat Teo.

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