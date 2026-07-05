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Proaspătul burlac a făcut casting în club și a plecat cu favorita. Imaginile la care nimeni nu se aștepta

De: Andrei Iovan 05/07/2026 | 16:19
Proaspătul burlac a făcut casting în club și a plecat cu favorita. Imaginile la care nimeni nu se aștepta
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Un divorț închide o ușă, dar, uneori, deschide… mult mai multe. Iar protagonistul poveștii noastre de astăzi pare să fi înțeles perfect această lecție. Proaspăt „liber de contract”, și-a făcut bagajele și a dat o fugă pe litoral, unde, să spunem doar atât, nu a stat deloc degeaba. Dar cine este burlacul care a ieșit la „vânătoare” pe litoral și a plecat… pe plus? Ei bine, la un asemenea episod chiar nu vă așteptați! 

Avem imagini savuroase, detalii la care nu vă așteptați și o poveste care demonstrează că, pentru unii, divorțul nu înseamnă sfârșitul, ci începutul unui nou capitol. Și ce capitol! Care a debutat în forță, nu glumă! Și super asumat! Cu un casting făcut ca la carte la club, ca la final să plece acasă cu favorita!

Proaspătul burlac și-a făcut de cap după divorț

Deocamdată, vă spunem că după ce a rămas singur, nu s-a refugiat în melancolie și nici nu a ales discreția. Din contră. Ce a urmat i-ar putea surprinde chiar și pe cei care cred că le-au văzut pe toate în showbiz. Iar imaginile pe care le-am obținut spun o poveste pe care cu siguranță nu vreți să o ratați.

În orice caz, 2026 s-a dovedit un an extrem de agitat în lumea mondenă. Mai multe cupluri celebre și-au spus adio, iar unii dintre cei redeveniți burlaci au trecut peste despărțire mai repede decât și-ar fi imaginat oricine. Valentin Sanfira și Codruța Filip, Ileana Sterp și Daniel Aloman, Andreea Popescu și Rareș Cojoc, Ruxandra Luca și fostul ei soț, domnul M, Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, Mircea Radu și fosta soție, Raluca, Daniel Onoriu și fosta soție, dar și Roxana Vasniuc și Ionuț Lorin sunt doar câteva dintre despărțirile care au ținut primele pagini anul acesta.

Dar cine să fie „craiul” pus pe distracție și cu mare poftă de amor? Răspunsul vine de la ora 22:00, pe CANCAN.RO. Până atunci, puțin suspans face parte din farmec. Credeți-ne, merită din plin!

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