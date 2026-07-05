BANC | „Vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură”

Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.

Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.

Poftim?!

Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.

Alte bancuri haioase

La poliție

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:

– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!

Polițistul începe să completeze procesul-verbal.

– Ce marcă era?

– Dacia.

– Ce culoare?

– Albă.

– Numărul de înmatriculare?

– Nu-l mai țin minte…

– Bine… Avea vreun semn distinctiv?

– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”

Polițistul notează tot și îl trimite acasă.

După o oră, omul se întoarce.

– Ați găsit mașina?

– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

Profesorul și elevul

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?

– 10 lei.

– Cum adică? Nu știi matematică?

– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.

Profesorul încearcă altă întrebare:

– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?

– Tot cinci.

– Cum așa?

– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.

Toată clasa începe să râdă.

Profesorul, ușor enervat, întreabă:

– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.

Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:

– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

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BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”