Acasă » Bancuri » BANC | „Vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură”

BANC | „Vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură”

De: Anca Chihaie 05/07/2026 | 15:21
BANC | Vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Bună, vreau să adopt de la adăpostul dumneavoastră o pisică de rasă pură. De preferat British Shorthair. Nu-mi plac corciturile, din motive estetice.

Da, avem un British Shorthair. Dar vrea să trăiască doar lângă persoane de origine britanică pură. Nu-i plac corciturile, din motive estetice.

Poftim?!

Aduceţi arborele genealogic şi documentele doveditoare că vă calificați pentru adopţie.

Alte bancuri haioase

La poliție

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:
– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!
Polițistul începe să completeze procesul-verbal.
– Ce marcă era?
– Dacia.
– Ce culoare?
– Albă.
– Numărul de înmatriculare?
– Nu-l mai țin minte…
– Bine… Avea vreun semn distinctiv?
– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”
Polițistul notează tot și îl trimite acasă.
După o oră, omul se întoarce.
– Ați găsit mașina?
– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

Profesorul și elevul

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?
– 10 lei.
– Cum adică? Nu știi matematică?
– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.
Profesorul încearcă altă întrebare:
– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?
– Tot cinci.
– Cum așa?
– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.
Toată clasa începe să râdă.
Profesorul, ușor enervat, întreabă:
– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.
Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:
– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Taximetristul și bețivul înțelept

BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
Bancuri
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
Bancuri
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Aproape 22.000 de oameni au semnat o petiție pentru Viorel Pașca. Toate bunurile familiei, puse sub sechestru de autorități
Gandul.ro
Aproape 22.000 de oameni au semnat o petiție pentru Viorel Pașca. Toate bunurile...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un...
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată:...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Mediafax
EXCLUSIV Ce spune ambasadorul INDIEI despre ROMÂNIA
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
Click.ro
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Aproape 22.000 de oameni au semnat o petiție pentru Viorel Pașca. Toate bunurile familiei, puse sub sechestru de autorități
Gandul.ro
Aproape 22.000 de oameni au semnat o petiție pentru Viorel Pașca. Toate bunurile familiei, puse...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 6-0=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați două bețe ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 6-0=81 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați două bețe de chibrit
Mihai Voropchievici dezvăluie care este zodia vedetă a lunii iulie 2026: „Viața vi se schimbă ...
Mihai Voropchievici dezvăluie care este zodia vedetă a lunii iulie 2026: „Viața vi se schimbă radical în bine, aducând un belșug greu de imaginat”
Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte. Imaginea care i-a uimit pe fani
Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte. Imaginea care i-a uimit pe fani
Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit la Monaco. Nunta fabuloasă a avut loc la fosta reședință ...
Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit la Monaco. Nunta fabuloasă a avut loc la fosta reședință a lui Karl Lagerfeld de pe Riviera Franceză
Cât a plătit un român pentru un platou cu 24 de mici, într-un local din centrul Timișoarei
Cât a plătit un român pentru un platou cu 24 de mici, într-un local din centrul Timișoarei
Oana Roman, blocată în aeroport la întoarcerea din vacanță. Prin ce situație a trecut
Oana Roman, blocată în aeroport la întoarcerea din vacanță. Prin ce situație a trecut
Vezi toate știrile