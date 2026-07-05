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Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte. Imaginea care i-a uimit pe fani

De: Anca Chihaie 05/07/2026 | 14:30
Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte. Imaginea care i-a uimit pe fani
Gabriela Cristea/foto: social media
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Gabriela Cristea și-a surprins din nou urmăritorii din mediul online după ce a publicat imagini realizate chiar în grădina casei în care locuiește alături de familia sa. Apariția fostei prezentatoare TV a atras imediat numeroase reacții, însă nu doar datorită atmosferei relaxate din curte, ci și din cauza transformării sale fizice, remarcată de foarte mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea apare în timp ce culege caise dintr-un pom roditor aflat în grădina locuinței. Arborele are o valoare aparte pentru familie, fiind plantat în urmă cu mai mulți ani împreună cu soțul său, Tavi Clonda. Între timp, pomul a crescut și a început să ofere o recoltă bogată, iar vedeta s-a bucurat să împărtășească acest moment cu comunitatea sa online.

Cum a fost surprinsă Gabriela Cristea în propria curte

Grădina este unul dintre locurile de care Gabriela Cristea s-a ocupat constant în ultimii ani. De-a lungul timpului, ea a prezentat în repetate rânduri imagini cu legumele și fructele cultivate în propria curte, demonstrând că petrece mult timp îngrijind spațiul verde din jurul casei. În fiecare sezon, familia se bucură de recolte variate, iar pomii fructiferi au devenit o adevărată mândrie pentru proprietari.

De această dată însă, atenția internauților s-a îndreptat rapid asupra siluetei vedetei. Îmbrăcată într-o rochie neagră lejeră, Gabriela Cristea a afișat o imagine complet diferită față de cea din urmă cu doar câțiva ani. Picioarele sale mult mai subțiri și aspectul general vizibil schimbat au fost observate imediat de cei care au comentat fotografiile și filmările publicate.

Foto: social media

Transformarea fizică este una evidentă și confirmă schimbările prin care a trecut în ultima perioadă. După un proces de slăbire început cu mai mult timp în urmă, vedeta pare să fi ajuns la forma fizică pe care și-a dorit-o. Diferența este vizibilă în comparație cu aparițiile sale anterioare, iar imaginile recente au alimentat din nou discuțiile despre evoluția sa.

În ultimii ani, Gabriela Cristea a acordat o atenție sporită stilului de viață și schimbării obiceiurilor zilnice. Rezultatele sunt evidente, iar noua sa imagine este remarcată aproape de fiecare dată când publică fotografii sau apare în diverse materiale video.

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Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic

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