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Remus Truică și Diana Cîțu s-au căsătorit la Monaco. Nunta fabuloasă a avut loc la fosta reședință a lui Karl Lagerfeld de pe Riviera Franceză

De: Carmen Gone 05/07/2026 | 14:25
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Dacă există un loc unde luxul se simte ca acasă, acela este Monaco. Iar dacă există un om care știe cum să organizeze un eveniment fără compromisuri, acela este Remus Truică. Fostul afacerist și partenera sa de viață, Diana Câțu, și-au sărbătorit petrecerea de nuntă într-un decor desprins din filme, într-una dintre cele mai exclusiviste proprietăți de pe Coasta de Azur. Totul a fost de neimaginat: locația, decorul, artiștii și, bineînțeles, tortul cu șapte etaje.

Remus Truică pare că nu și-a pierdut deloc gustul pentru eleganță și rafinament. Omul de afaceri și Diana Câțu au ales să își celebreze iubirea la Villa La Vigie, una dintre cele mai spectaculoase proprietăți din Monaco, locul în care, de-a lungul timpului, au fost organizate unele dintre cele mai fastuoase evenimente din lume.

Remus Truică și Diana Câțu au celebrat unul dintre cele mai importante momente din viața lor la Monaco
Remus Truică și Diana Câțu au celebrat unul dintre cele mai importante momente din viața lor la Monaco

O nuntă desprinsă din povești

Imaginile apărute din timpul petrecerii arată o organizare bine pusă la punct. Flori albe peste tot, mese decorate impecabil, candelabre extravagante deasupra invitaților suspendate de balconul clădirii, dar și o priveliște care îți taie răsuflarea. Totul a fost gândit până la cel mai mic detaliu, iar cei care au făcut asta, merită un adevărat premiu.

Piesa de rezistență a serii a fost, fără îndoială, tortul impresionant de nuntă. Cu nu mai puțin de șapte etaje, alb, decorat într-un stil regal și cu un detaliu care nu avea cum să rămană neobservat, simbolul familiei. Inițialele mirilor au fost încadrate într-o ramă cu elemente turqoise și amplasate la mijlocul tortului. Acestea au atras imediat toate privirile și s-au potrivit perfect cu atmosfera sofisticată a evenimentului.

Tortul spectaculos cu șapte etaje a fost una dintre atracțiile serii/ sursa: Instagram
Tortul spectaculos cu șapte etaje a fost una dintre atracțiile serii/ sursa: Instagram

Loredana Groza și Feli au făcut show la Monaco

O petrecere de asemenea amploare avea nevoie și de un spectacol pe măsură. Iar Remus Truică nu a făcut economie nici la acest capitol. Invitații au fost distrați de Loredana Groza și Feli. Cele două artiste s-au deplasat la Monaco pentru a urca pe scena amenajată special pentru marele eveniment. Atmosfera a fost una elegantă, dar plină de energie, iar invitații au avut parte de o seară memorabilă într-un cadru care pare desprins dintr-un basm.

Loredana Groza a făcut spectacol la nunta lui Remus Truică și a Dianei Câțu/ sursa: Instagram
Loredana Groza a făcut spectacol la nunta lui Remus Truică și a Dianei Câțu/ sursa: Instagram

Locația aleasă de miri costă o avere

Villa La Vigie nu este o locație oarecare. Construită în 1902 și devenită celebră după ce a fost reședința designerului Karl Lagerfeld. Proprietatea este considerată una dintre cele mai exclusiviste din Monaco. Acseata impresionează prin arhitectura Belle Époque, interioarele elegante cu marmură și coloane, grădinile exotice și panorama spectaculoasă asupra Mării Mediterane și a golfului Roquebrune-Cap-Martin.

Vila dispune de aproximativ 600 de metri pătrați, șase dormitoare, o terasă generoasă de peste 230 de metri pătrați și o piscină încălzită de 14 metri, putând găzdui până la 220 de invitați la un dineu și aproximativ 300 la un cocktail.

Organizarea unei nunți aici presupune un buget de lux: închirierea vilei pornește de la aproximativ 32.500 de euro pe săptămână, însă costul total al unui eveniment ajunge, de regulă, între 150.000 și peste 500.000 de euro, în funcție de numărul invitaților, decor, catering, entertainment și serviciile premium alese.

Remus Truică și Diana Câțu au sărbătorit nunta într-un decor spectaculos, la exclusivista Villa La Vigie din Monaco/ sursa: Instagram
Remus Truică și Diana Câțu au sărbătorit nunta într-un decor spectaculos, la exclusivista Villa La Vigie din Monaco/ sursa: Instagram

Monaco pare să fie locul de suflet al familiei Truică

Remus Truică și Diana Câțu sunt împreună de mai mulți ani și au doi copii. Înainte de această căsătorie, omul de afaceri a fost însurat timp de zece ani cu Irina Truică, alături de care are două fiice.

Interesant este că și fosta sa soție a ales tot Monaco pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Anul trecut, Irina Ortan, fosta so’ie a lui Remus Truică  și-a organizat nunta tot în Principat.(VEZI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE NUNTA IRINEI ORTAN)

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