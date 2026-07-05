Oana Roman, blocată în aeroport la întoarcerea din vacanță. Prin ce situație a trecut

Vacanța petrecută de Oana Roman și fiica sa, Isa, pe Riviera Franceză s-a încheiat cu o experiență neplăcută chiar înainte de revenirea în România. După câteva zile petrecute la Cannes, destinație pe care o aleg frecvent în sezonul estival, cele două au avut parte de un zbor marcat de întârzieri și de condiții care au stârnit nemulțumirea pasagerilor aflați în aeroport.

Drumul spre casă nu s-a desfășurat conform programului stabilit inițial. Zborul programat pentru seară a suferit mai multe modificări succesive ale orei de plecare, iar timpul petrecut în aeroport s-a prelungit considerabil. În loc să se îmbarce la ora prevăzută, pasagerii au fost nevoiți să aștepte mult mai mult decât estimaseră, fără ca situația să fie rezolvată rapid.

Oana Roman, blocată în aeroport la întoarcerea din vacanță

Pe lângă întârzierea zborului, călătorii s-au confruntat și cu alte dificultăți. La un moment dat, aceștia au fost direcționați către o altă poartă de îmbarcare, aflată într-o zonă diferită a aeroportului. Odată ajunși acolo, au constatat că accesul era încă închis, ceea ce a făcut imposibilă intrarea în spațiul destinat îmbarcării.

„Ideea e așa. Zborul era la 21.25, s-a decalat la 22.30, apoi la 23.00. Ne-au mutat la altă poartă în cealaltă parte a aeroportului și ușa e închisă. Toată lumea stă efectiv pe jos. Copii, oameni în vârstă. Atât s-a putut. Rămâneți ultimii mizerabili. Stăm efectiv pe jos. Și vă arăt și cum stau peste 100 de oameni în picioare. Peste 100 de oameni stau în picioare sau pe jos, cu copii mici pentru că nu există niciun scaun și poarta este închisă”, a transmis Oana Roman,.

Din cauza acestei situații, sute de persoane au rămas în zona respectivă fără suficiente locuri disponibile pentru a se odihni. Mulți pasageri au fost nevoiți să rămână în picioare, iar alții s-au așezat direct pe podea pentru a aștepta deschiderea porții și noi informații privind plecarea cursei.

Printre cei afectați s-au aflat familii cu copii mici, persoane în vârstă și turiști care petrecuseră deja multe ore pe drum. Lipsa scaunelor disponibile a transformat perioada de așteptare într-una și mai dificilă, mai ales pentru cei care aveau nevoie de condiții minime de confort înainte de un zbor de noapte.

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