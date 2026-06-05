Ce mesaj a primit Oana Roman de la un presupus angajat al Ministerului Apărării Naționale. Vedeta a fost revoltată!

Oana Roman (50 de ani) a avut parte de un moment care a lăsat-o fără replică. Obișnuită cu criticile din mediul online, influencerița a spus că de această dată a fost depășită orice limită și că lucrurile nu vor rămâne așa.

Fiica lui Petre Roman a rămas șocată când a citit cuvintele trimise de un bărbat care susține că este angajat al Ministerului Apărării Naționale.

Oana Roman a răbufnit

Lucrurile au devenit și mai grave în momentul în care atacurile nu s-au oprit la ea. Bărbatul a făcut referiri ofensatoare și la părinții influenceriței, Mioara și Petre Roman, lucru care a determinat-o pe Oana să publice mesajul pe rețelele sociale și să tragă un semnal de alarmă asupra comportamentului acestuia.

„Fiindcă mă-ta e o scroafă și tac-tu un porc, a ieșit doar o ba**gă ca tine din ei”, i-a scris bărbatul.

După ce a verificat profilul celui care i-a trimis mesajul, influencerița a observat că acesta menționează că lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Acest detaliu a surprins-o și mai mult.

„Acest individ scrie la profil că lucrează la Ministerul Apărării Naționale. Un cadru militar cu așa limbaj cred că nu are ce căuta acolo”, a transmis Oana pe Instagram.

Cum a slăbit 9 kilograme în câteva luni

Incidentul neplăcut a venit la scurt timp după ce Oana a anunțat că a reușit să slăbească 9 kilograme în ultimele luni. Influencerița a spus că procesul a fost atent monitorizat de medici și a inclus analize medicale, un plan alimentar personalizat și tratament pentru anumite probleme de sănătate.

„Am slăbit cu doctor competent, cu analize, dietă, deficit caloric și tratament pt colesterol etc. NU există o formulă magică pentru toată lumea. Numai doctorul decide cum să slăbești. Nu pot să vă dau eu o dietă anume pentru că trebuie analize, cântărire specială și supravegherea unui doctor specializat. De 3 luni și ceva vin cu Isa, întâi săptămânal, apoi la 2 săptămâni la control și cântărire și ne-am făcut analizele la 2 luni. Altfel nu se poate”, a transmis Oana.

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