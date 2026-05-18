Decizia luată de Oana Roman pentru fiica sa, în lupta kilogramelor. Isabela va urma un tratament specializat: „Să nu fie singură”

Oana Roman a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat în ultima perioadă pentru fiica sa, Isabela. Vedeta a explicat că adolescenta se confruntă cu probleme legate de greutate și sănătate, motiv pentru care familia a apelat la ajutorul unui specialist în nutriție. Izabela urmează acum un program alimentar atent supravegheat, iar evoluția ei este monitorizată constant de medici.

Oana Roman a povestit că nu și-a dorit ca fiica ei, în vârstă de 12 ani, să treacă singură prin această schimbare dificilă. Din acest motiv, a ales să țină și ea regim alimentar, pentru a-i oferi sprijin moral și pentru a o motiva pe parcursul procesului.

Fiica Oanei Roman, ajutor specializat pentru pierderea kilogramelor

Vedeta a explicat că în ultimele luni a reușit să slăbească mai multe kilograme, însă a subliniat că totul s-a făcut într-un mod controlat și sănătos, sub supravegherea specialiștilor.

Atât ea, cât și Izabela merg periodic la medic pentru evaluări și analize, astfel încât dieta să fie adaptată nevoilor reale ale copilului. Oana Roman a insistat asupra faptului că schimbările nu sunt făcute haotic, ci în urma recomandărilor primite de la nutriționist și de la echipa medicală.

„A început Isa o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru că să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control”, a declarat Oana Roman

Vedeta a mai explicat că fiica ei urmează și un tratament bazat pe suplimente recomandate de specialiști, iar rezultatele încep deja să apară. În opinia ei, acest progres reprezintă o sursă importantă de încurajare pentru Izabela, care are încă un drum lung de parcurs până la atingerea obiectivelor stabilite.

„Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea.”, a mai spus vedeta.

