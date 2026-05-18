Au revenit din străinătate și au investit în România. Motivul real i-a lăsat fără cuvinte pe localnici

În timp ce mii de români aleg să plece peste hotare pentru un trai mai bun, doi tineri au făcut exact invers. După ani petrecuți la muncă în Anglia, s-au întors în Vaslui și au decis să își construiască viitorul acasă. Ei au hotărât să facă o afacere prin care să-i ajute și pe cei fără posibilități.

Cei doi au deschis o afacere cu mâncare stradală chiar la intrarea în Silver Mall, însă proiectul lor nu înseamnă doar burgeri, meniuri rapide și clienți grăbiți. În spatele rulotei se află o poveste despre șanse oferite oamenilor care, de multe ori, sunt ignorați de societate.

Doi tineri au dat lovitura în Vaslui

Încă de la început, tinerii au decis că afacerea lor trebuie să aibă și un rol social. Așa că au oferit locuri de muncă pentru cinci persoane provenite din medii dificile, oameni care aveau puține oportunități și pentru care un salariu stabil putea însemna un nou început. Pentru mulți dintre ei, acest job nu înseamnă doar bani, ci și șansa de a-și recăpăta încrederea și stabilitatea.

Planurile celor doi nu se opresc însă aici. Ei au povestit că vor să transforme rulota într-un adevărat sprijin pentru comunitate și că au în plan să ofere lunar mese calde copiilor din familii cu probleme financiare.

Ideea a impresionat rapid localnicii, mai ales într-un județ în care mulți tineri continuă să plece din cauza lipsei oportunităților.

Povestea care a atras atenția în Vaslui

În loc să rămână în străinătate, unde aveau deja experiență, bani și stabilitate, cei doi au ales să investească în orașul lor. Tinerii au spus că și-au dorit să demonstreze că se poate construi ceva și în România, chiar și într-o zonă considerată de mulți fără perspective.

Deși afacerea este încă la început, tinerii au în plan să continue investițiile și să dezvolte tot mai mult partea socială a proiectului.

Tot mai multe persoane aleg să investească în rulote cu mâncare. Food Truck-urile sunt la mare căutare pe litoralul românesc, dar și la celebrele festivalul Untold, Neversea, Saga etc. Majoritatea românilor preferă să își ia mâncare la pachet decât să stea la masă și să aștepte.

VEZI ȘI: Ce nu mai au voie să facă tinerii: lucrurile considerate „cringe” în 2026

Au plecat din România fără nimic și au început cu o gheretă în Spania. Cum au ajuns să construiască o afacere puternică