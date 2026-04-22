Au plecat din România fără nimic și au început cu o gheretă în Spania. Cum au ajuns să construiască o afacere puternică

De: Alina Drăgan 22/04/2026 | 21:02
Cum au ajuns cei doi români să își să construiască o afacere puternică /Foto: Captură video

Doi români au reușit să își dezvolte o afacere de succes în Spania. Aceștia au pornit de jos, dintr-o gheretă, însă au muncit pentru visul lor, iar acum se bucură de succes. Mai mult, în ultimii ani au devenit un real sprijin pentru conaționalii care ajung în Spania. Cu ce se ocupă cei doi români?

Claudiu și Ronela Corle au reușit să își construiască o afacere de succes în Spania. Cei doi au dezvoltat un business imobiliar. Au început timid și fără prea multe resurse, își desfășurau activitatea într-o gheretă, iar în timp au ajuns să dețină o companie specializată în proprietăți de lux în zona Costa Blanca din provincia Alicante, Valencia.

Claudiu și Ronela Corle și-au început drumul în Arad, însă asemenea multor români au decis să plece în străinătate, în căutarea unui viitor mai bun. În anul 1999, la vârsta de 21 de ani, Claudiu a plecat în Spania, iar până să își pună pe picioare propria afacere a trecut prin numeroase alte locuri de muncă.

Ani mai târziu a cunoscut-o pe Ronela, în România. S-au îndrăgostit, au format o familie, iar femeia a decis să renunțe la studiile de medicină și l-a urmat în Spania. Iar împreună au început să pună bazele afacerii ce le-a adus succesul.

Ideea le-a venit după ce mai bine de doi ani și-au ajutat prietenii și cunoscuții în ceea ce privește documentele, conturile bancare și cumpărarea unor locuințe în Spania. Și-au dat seama că pot face asta nu doar pentru cunoscuți, așa că au pus bazele afacerii.

Începutul nu a fost neapărat unul ușor, lucrau doar ei doi într-o gheretă. Însă nu s-au lăsat, iar de atunci au evoluat mult. În prezent, aceștia au vândut peste 350 de proprietăți în ultimii cinci ani. Compania lor oferă servicii de la preluarea clienților de la aeroport până la încheierea tranzacțiilor și asistență după vânzare.

„Aveam foarte mulţi prieteni care îmi cereau să-i ajutăm cu actele, cu conturi bancare, cu achiziţia unor proprietăţi în Spania. După aproximativ doi ani de zile în care am tot ajutat, ne-am dat seama că putem transforma asta într-un business. Aşa am început.

După câteva luni de zile, deja prinsesem avânt din toate punctele de vedere. În primă fază, ne-am concentrat pe toate naţiile, apoi ni s-a părut potrivit să ne dedicăm pieţei din România. Am vrut să oferim absolut toate serviciile necesare pentru achiziționarea unei proprietăţi în Spania, începând de la preluarea clientului de la aeroport, până la achiziţionarea proprietăţii şi nu numai”, au declarat aceștia în cadrul emisiunii „Visul românesc – succes internațional”.

 

