”Tun” de 4 milioane de euro în conturile lui Abush! Sponsorul Andreei Bostănică și-a prins fosta cu mâna în borcanul cu miere?!

După ce „telenovela” dintre Andreea Bostănică și Akbar Abdullaev, cunoscut drept Abush, a ținut plină mult timp agenda online-ului, cu acuzații de trădare, replici tăioase și insinuări despre tot felul de „rețele din umbră”, părea că se face liniște pe front. Doar că, ce să vezi, Abush a schimbat direcția și, acum, intriga s-a mutat pe Doinița, fosta lui soție. De data aceasta miza este mult mai serioasă: bani, afaceri și un aparent conflict care a ajuns în instanță. CANCAN.RO a obținut, în exclusivitate, prima reacție a milionarului.

În timp ce Andreea Bostănică se bucură din nou de buchete imense de flori, Abush a mutat centrul de tensiune într-o zonă mai complicată, am putea spune: cea de business. Responsabilă de această situație ar fi, aparent, fosta lui soție, Doinița Lazarenco, cea care până într-un punct i-a administrat cam toate afacerile din România și, coincidență sau nu, firmele au suferit niște modificări substanțiale.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Abush ar fi ajuns în instanță din cauza modului în care au fost gestionate mai multe dintre afacerile sale, în perioada în care Doinița Lazarenco avea roluri importante în companiile din grup. Dincolo de declarații, lucrurile se traduc într-un limbaj mult mai rece: datorii, insolvențe și profituri care lipsesc cu desăvârșire.

Mai exact: Abush Resort, compania lui din zona hotelieră, figurează cu datorii de aproximativ 8,1 milioane de lei și profit zero, având-o în trecut pe Doinița Lazarenco în rol de administrator. În zona imobiliară, ABUSH INVESTMENTS S.R.L. a fost între timp închisă, unde aceasta a deținut calitatea de asociat.

În ABUSH JEWELRY S.R.L., activă în domeniul bijuteriilor, a avut de asemenea rol de administrator, compania înregistrând datorii de 2,8 milioane de lei. Situația se repetă și în Abush Corporation, firmă din zona băuturilor, unde datoriile au ajuns la 9,6 milioane de lei, cu profit zero. Adunate, datoriile însumează peste 4 milioane de euro!

Abush a explicat pentru CANCAN.RO faptul că datoriile afișate ar fi sume pe care el însuși le-a împrumutat firmelor sale, nu bani datorați altor creditori. Practic, ar fi vorba despre capital investit în business-uri, iar datoriile către alte persoane nu ar exista.

Cu toate astea, ceva este, totuși, la mijloc, în contextul în care Doinița a fost dată în judecată pentru ”acțiune în răspundere contractuală”. În trecut, milionarul avea numai cuvinte de laudă la adresa fostei soții, iar în prezent milionarul spune că lucrurile între cei doi nu s-au schimbat.

”Precizez că aspectele ce țin de relația personală cu fosta soție nu s-au schimbat. În ceea ce privește eventualele proceduri judiciare care o privesc, vă rog să vă adresați direct acesteia, întrucât nu dețin informații referitoare la activitățile sau afacerile pe care le desfășoară”, a declarat Akbar Abdullaev (Abush) pentru CANCAN.RO.

Totodată, milionarul ne-a explicat prin reprezentanții lui oficiali faptul că imperiul său este în plină dezvoltare, în ciuda problemelor pe care le întâmpină.

”În ceea ce privește activitatea economică, precizăm că eventualele obligații financiare la nivelul societăților administrate de domnul Abdullaev decurg din utilizarea unor instrumente de finanțare uzuale, respectiv credite, foarte frecvent întâlnite în mediul de afaceri. Acestea se integrează într-un plan investițional mai amplu, aflat în curs de implementare. Proiectele dezvoltate sub brandul ABUSH se află în prezent într-o etapă de consolidare operațională, nucleul afacerii fiind deja conturat, în concordanță cu direcțiile strategice asumate”, a transmis afaceristul.

