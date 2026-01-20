Abush demontează „basmul” afișat de Andreea Bostănică în online: “Scenariul a fost făcut pentru a-și ascunde sponsorii”

Abush a intrat în atenția presei din România odată cu relația cu influencerița Andreea Bostănică, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după aparițiile constante ale celor doi în ipostaze luxoase: buchete uriașe de flori, cadouri scumpe, mașini de lux și vacanțe extravagante. După ce Andreea Bostănică și-a schimbat complet discursul din mediul online, de la postări care sugerau o relație perfectă, la citate lacrimogene și mesaje cu subînțeles despre o presupusă infidelitate, CANCAN.RO a decis să facă lumină în acest caz. Așadar, vă prezentăm primul interviu în exclusivitate cu Abush în care vorbește despre tot: Relația cu Andreea Bostănică, adevărul despre cadourile pe care aceasta le postează pe rețelele de socializare, dar și de la cine are influencerița mașinile și apartamentul din Dubai. Discuția s-a desfășurat în prezența avocatului lui Abush care a fost, totodată, translatorul interviului.

Andreea Bostănică a fost surprinsă în trecut alături de Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Cei doi păreau să aibă o relație din ce în ce mai sudată, vedeta făcându-i cunoștință atât mamei cu el, cât și fratelui ei (vezi aici). S-a vorbit despre faptul că influencerița ar fi fost răsfățată de Abush cu un apartament în Dubai, dar și cu o mașină de lux: un Mercedes Benz G Brabus în valoare de 300.000 de euro, pe care acum o vrea înapoi. Acesta spune că Andreea ar fi obținut mașina de la el prin intermediul unor escrocherii.

Abush, adevărul despre cadourile primite de Andreea Bostănică: „A făcut un scenariu pentru a-și ascunde sponsorii”

CANCAN.RO: În primul rând aș vrea să vorbim despre Andreea pentru că ea a postat niște mesaje pe rețelele de socializare în care te acuză de infidelitate. Ați vorbit despre asta?

Abush (Avocat): Ultima oara a vorbit cu Andreea acum șase, șapte luni, fix înainte ca ea să plece în Dubai. I-a cerut să-i întoarcă împrumuturile pe care i le-a oferit și să-i restituie mașina pe care prin escrocherii a obținut-o de la el.

CANCAN.RO: Apropo de mașină și de apartamentul din Dubai, voiam să te întreb dacă sunt plătite de tine? Și apartamentul tot de tine este plătit?

Abush (Avocat): Nu a plătit niciodată, nici pentru Bentley, nici pentru apartament în Dubai, nu i-a cumpărat niciodată. Despre mașină, când vorbește despre mașină (n.r. pe care Andreea ar fi obținut-o de la el), se referă la G-Class, în rest nu are nicio treabă cu nicio mașină.

CANCAN.RO: Dar acele buchete uriașe de flori pe care ea le postează pe Tiktok mereu sunt de la tine?

Abush (Avocat): Acele buchete de flori care i-au fost dăruite în Dubai, în Chișinău, chiar și cele dăruite aici în apartament, sunt vecini, nu sunt dăruite de el. Tot acest scenariu a fost făcut de Andreea Bostănică pentru a-și ascunde donatorii și sponsorii. Nu sunt dăruite de el.

CANCAN.RO: Dar în acest moment care este relația dintre voi doi?

Abush (Avocat): În ziua de astăzi Andreea este blocată pe toate rețelele de socializare, pe Whatsapp, pe Telegram, pe Viber, pe telefoane pentru că acești oameni cu intenții rele îl provoacă.

Abush face dezvăluiri senzaționale: „Falsifică realitatea, amenință direct cu moartea”

Pe Andreea Bostănică am tot văzut-o în ultima perioadă pe rețelele de socializare, în lacrimi, iar toată lumea a crezut că suferă din pricina infidelității lui Abush. Adevărul, de fapt, este altul, din spusele afaceristului. Se pare că influencerița a orchestrat o adevărată campanie de denigrare și dezinformare împotriva lui Abush.

Iar motivul care se află în spatele acestor acțiuni este faptul că Andreea Bostănică face tot posibilul să nu îi mai restituie banii pe care afaceristul i-a împrumutat. În plus, Abush dezvăluie faptul că a depus plângere penală împotriva Andreei, a mamei sale, dar și a lui Fulgy, deoarece a fost amenințat cu moartea.

Abush (Avocat): Scopul lor, prin această campanie de dezinformare, este să nu îi întoarcă lui acei bani pe care el i-a împrumutat. Ca să înțelegeți cât de serioasă este situația, vă spunem că pe 3 decembrie, anul trecut, el a depus o plângere penală împotriva Andreei și a mamei Andreei, pentru amenințare. Dânsul a fost amenințat de ea și de mama Andreei, într-o conversație telefonică, în care îi spune că o să-l evacueze din România, prin intermediul oamenilor influenți pe care îi cunosc. Pe 3 decembrie noi am depus plângere penală, dar amenințarea a fost undeva în luna august. A decis să depună această plângere penală deoarece și Fulgy, în mod public, îl amenință.

CANCAN.RO: Ei sunt și prieteni.

Abush (Avocat): Da, sunt prieteni, au poze împreună (n.red Andreea și Fulgy). Plângerea penală îi vizează pe Andreea, mama Andreei, Angela și Fulgy. Acum ar trebui să înțelegeți de ce ea promovează acest teatru. Falsifică realitatea pentru că el i-a împrumutat niște bani, pe care el i-a cerut ulterior înapoi, deoarece ea nu i-a folosit conform înțelegerii inițiale.

CANCAN.RO: Dar despre ce amenințări vorbim?

Abush (Avocat): Despre amenințări cu moartea. Mama ei, în acea înregistrare, îl amenință că îi va crea probleme în România, prin acei oameni influenți pe care i-ar cunoaște și el nu va putea sta aici. Apoi vine Fulgy, care este prieten cu Andreea și îl amenință direct cu moartea. Aceste fapte fac obiectul plângerii penale pe care am promovat-o în decembrie. Nici nu știam de acest scandal, că va veni.

Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO urmează și alte dezvăluiri explozive!

