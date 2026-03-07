Acasă » Știri » Cum arată pensiunea Monicăi Anghel de la munte? Conacul are 8 camere și te poți caza în el

De: David Ioan 07/03/2026 | 07:40
În urmă cu opt ani, familia cântăreței Monica Anghel a finalizat, cu sprijinul fondurilor europene, restaurarea unei pensiuni din județul Argeș.

Conacul, care dispune de opt camere, funcționează în prezent și primește turiști interesați să-şi petreacă timpul într-un cadru liniștit.

Cum arată pensiunea Monicăi Anghel de la munte

Conacul Sfânta Elena, amplasat în satul Berevoiești, reprezintă o opțiune potrivită pentru cei care caută un loc elegant și confortabil în liniştea montană. Puțini cunosc faptul că imobilul aparține Monicăi Anghel, care a investit în renovarea și amenajarea acestuia.

Cum arată pensiunea Monicăi Anghel de la munte. Foto: Facebook

Tariful pentru o noapte de cazare este de 413 lei. Situat la aproximativ 146 de kilometri de Aeroportul Internațional Sibiu, conacul oferă acces facil, dar și un grad ridicat de intimitate, fiind poziționat într-o zonă retrasă și liniștită.

Camerele sunt amenajate cu atenție, dotate cu televizoare cu ecran plat și canale prin cablu, internet wireless gratuit și băi proprii echipate cu duș și produse de toaletă premium. De asemenea, unele camere pun la dispoziție o vedere amplă către munții din apropiere, ceea ce contribuie la atmosfera relaxantă a locului.

Conacul are 8 camere și te poți caza în el

Pensiunea se află la cinci kilometri de satul Gămăcești și are acces direct la râul Bratia. Conacul dispune de opt camere duble, fiecare prevăzută cu baie proprie, televizor, radio și internet.

Anul trecut, un sejur de șase nopți în afara perioadelor de vârf costa 1.500 de lei, cu micul dejun inclus. În primăvara anului precedent, prețul pentru o noapte de cazare era de 280 de lei.

Monica Anghel a explicat într-un interviu mai vechi legătura personală cu acest loc:

„Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş. Acolo am muncit fizic, mi-a făcut plăcere, am făcut multe jardiniere din paleţi ajustaţi cu drujba”.

