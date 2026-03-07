BANC | „Bulă, ce facem de 8 Martie?”

CANCAN.RO îți înseninează ziua cu un banc de nota 10. Bulă vrea să-i facă Bubulinei o surpriză cu ocazia zilei de 8 Martie, însă o dă în bară și de data aceasta. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Bulă, ce facem de 8 Martie?

– Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?

– Daaaa!

– Dar Parisul, Bubulino?

– Ooo, daaa, Bulă! Îl ador!

– Perfect! În acest caz, ne uităm la Real-PSG!

Alte bancuri amuzante

Bulă a aflat cu stupoare că Bubulina are un amant

– Bubulino, am aflat că ai amant!

– Da, Bulă! Recunosc, asta este…

– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?

– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:

– Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Bulă și Bubulina la prima lor întâlnire

– De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?

– Bulă, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!

– Nu-i adevărat, Bubulino. Să ştii că îmi plac fetele deştepte!

– Bulă, să știi că pentru asta mi-am pus ochelari!

Bulă și Bubulina stau în pat

Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:

– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!

– Dar pui pariu că nici nu te caut?

