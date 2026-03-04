Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Te-am așteptat săptămâna trecută, am crezut că vii pe la mine”

BANCUL ZILEI | „Te-am așteptat săptămâna trecută, am crezut că vii pe la mine”

De: David Ioan 04/03/2026 | 15:30
– Ce faci, ești bine? Te-am așteptat săptămâna trecută, am crezut că vii pe la mine.
– Am avut un accident cu mașina tată și nu o mai repar, după ce strâng bani să îmi iau alta o să vin pe la tine”
– Băi nebunule și tu ai fost un accident dar nu te-am abandonat, repară mașina.

Întrebare capcană pentru Bulă

– Bulă, îți plac femeile urâte?
– Nu, Ștrulă.
– Dar cele care nu știu să gătească?
– Nu, Ștrulă.
– Dar cele care mint și înșală?
– Nu, Ștrulă.
– Bine, Bulă. Păi și atunci de ce te-ai combinat cu nevastă-ta?

Doctorul și pacientul grijuliu

Un tip merge la doctor, foarte panicat:
— Domnule doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul ridică privirea din hârtii, se uită în jur, apoi spune:
— Următorul!
Tipul, indignat, se apropie mai tare:
— Domnule doctor, vă rog, sunt aici!
Doctorul, calm:
— Nu văd pe nimeni.
Tipul pleacă supărat și îi spune asistentei:
— Nu înțeleg, nu m-a băgat deloc în seamă!
Asistenta oftează:
— Păi… trebuia să vă faceți programare.
— Dar am făcut!
— Și?
— La telefon!
— Și v-a confirmat cineva?
— Da, o voce mi-a spus: „Nu vă vedem în sistem.”

După trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la casa părinților ei.

– L-am părăsit, mama, pentru că e un om îngrozitor. Dacă vorbeam, nu era bine. Dacă taceam, nu era bine. Dacă mă plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.
– Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?
– Asta nu știu, n-am încercat.

O femeie avea 3 fete de măritat

O femeie avea trei fete de măritat. Când s-a căsătorit cea mai mare și s-a mutat la sot, maică-sa a rugat-o să-i scrie despre viața ei intimă. Peste câteva zile, primește scrisoare cu un singur cuvânt: Nescafe. Maică-sa inițial nu a înțeles faza, dar, din întâmplare, a văzut reclama de la Nescafe într-un ziar: „Satisfacție până la ultima picătură”, și s-a bucurat foarte mult.

A urmat rândul celei de a doua. Maică-sa a rugat-o același lucru și peste o săptămână a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.

Maică-sa a căutat în ziar reclama respectivelor țigări: „Extra Long, King size”, și din nou s-a bucurat.

În sfârșit, se mărita și cea mai mică, iar după o lună îi trimite mamei sale scrisoarea de rigoare: British Airways. Maică-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriană și leșină: „De 3 ori pe zi, 7 zile pe săptămână, în toate direcțiile”.

