De: Elisa Tîrgovățu 04/03/2026 | 16:16
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute
Războiul din Orientul Mijlociu ia amploare și riscă să ajungă la doi pași de paradisul din Maldive. Un vas iranian a fost distrus după atacul unui submarin în apropiere de Sri Lanka și Maldive, în Oceanul Indian.

Situație fără precedent în sudul statului Sri Lanka. Un submarin neidentificat a atacat o navă iraniană și peste 100 de persoane au dispărut! Aproape 78 de persoane au fost rănite, fiind preluate de echipajele de salvare.

Atacul a avut loc în largul coastei de sud a Sri Lanka, iar marina din statul vecin cu India a lansat o operațiune mamut de salvare, în urma unui apel de urgență de pe navă.

Autoritățile locale relatează situația ca fiind un atac submarin asupra unei nave iraniene, potrivit unor surse din cadrul Marinei din Sri Lanka și al Ministerului Apărării din statul asiatic. Distanța dintre Sri Lanka și Iran este de aproape 3.800 – 4.000 de kilometri.

32 de persoane rănite au fost salvate de marină

Conform purtătorului de cuvânt al ministerului apărării, Marina din Sri Lanka a trimis o misiune de salvare după ce a primit un semnal de urgență de la nava iraniană. Purtătorul de cuvânt a mai confirmat că 32 de persoane rănite au fost salvate de marină. În acest moment se află sub tratament în spital, revizuind relatările anterioare despre cei răniți.

Ministrul de externe, Vijitha Herath, le-a transmis anterior parlamentarilor că personalul de pe nava care se scufundă a fost adus la țărm pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate. Pe de altă parte, el nu a furnizat detalii operaționale suplimentare. Însă, a adăugat faptul că Sri Lanka va lua măsurile corespunzătoare ca răspuns la incident. Conform presei locale, este vorba despre vasul Iris Dena.

CITEȘTE ȘI: Reacția lui Donald Trump după amenințarea Iranului cu închiderea Strâmtoarei Ormuz

După ce a fost la un pas de moarte, vedeta și-a făcut o nouă intervenție controversată: “Am avut 2% șansă la viață”

