Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană, de fapt. I-a spus Adrianei Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a fost invitată recent la un podcast. Acolo a vorbit despre moartea fostului ei soț, Silviu Prigoană, dar și despre copii pe care îi are cu acesta. Ea a mărturisit care a fost cea mai mare dorință a lui atunci când era în viață.

Silviu Prigoană a murit în toamna anului 2024. El a lăsat în urmă patru copii și o avere uriașă. Situația financiară nu s-a clarificat nici până astăzi, iar Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre asta în cadrul podcastului în care a fost invitată.

Pe lângă detaliile pe care le-a oferit despre bunurile și banii care trebuie să se împartă între cei patru frați, ea a povestit care este relația pe care o are în prezent cu fii ei, dar a făcut și o mărturisire. Ea a spus pentru prima dată în mod public, care a fost cel mai mare vis al fostului soț.

Ce a povestit Adriana Bahmuțeanu despre Silviu Prigoană

Vedeta a fost chemată la podcastul lui Jorge pe care îl are pe canalul de YouTube. Ea a fost întrebată despre fostul partener, Silviu Prigoană. Ea a declarat că dacă ar mai fi în viață și ar avea ocazia să ia de la capăt mariajul, nu ar mai accepta. Totodată, ea a mai spus că în timpul vieții, fostul afacerist și-a dorit cel mai mult ca cei patru copii ai lui să nu se certe pe împărțirea bunurilor, după ce acesta moare.

Azi, cu mintea de acum, nu aș mai lua-o de la capăt. Nu m-aș mai căsători cu Silviu Prigoană. Aș spune «Nu» din start, l-aș refuza! Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate. Dar le-am spus și lor, când am avut ocazia și am stat de vorbă, că sunt singurul lucru bun din relația cu tatăl lor. Ce pot să spun este că Silviu Prigoană, toată viața lui, și-a dorit ca acești copii ai lui să nu se certe ca frații Dolănescu. Spunea: «Eu vreau să-mi pun lucrurile în ordine, să nu se certe copiii mei pe împărțirea bunurilor după ce mor eu»”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Tot atunci a povestit care este relația pe care o are în prezent cu proprii copii. Ea a explicat că se întâlnește doar la Tribunal și nu îi răspund la telefon.

La tribunal ne-am văzut ultima oară. Copiii mei sunt total înstrăinați de mine. Din păcate, mă rog, ăsta e statul român în care trăim și în care nu se aplică legile decât după ureche. Oamenii, judecătorii, magistrații, nu înțeleg fenomenul ăsta. Dar, mă rog, e o altă discuție și nu vreau să intrăm în asta. Aș vorbi ore-n șir despre înstrăinarea părintească. E un fenomen foarte grav, e o formă foarte gravă de abuz psihologic asupra unui copil, dar și asupra unui adult. Nici măcar nu îmi răspund la salut, a mai adăugat ea.

