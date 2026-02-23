Cum arată casele lui Honorius Prigoană din America. Avem singurele imagini cu imobilele de 2.000.000 $

Honorius Prigoană are mai multe imobile în Statele Unite ale Americii. Fiul regretatului Silviu Prigoană a investit în mai multe proprietăți în zone exclusiviste, pentru care a investit sume uriașe de bani.

Chiar dacă locuința regretatului afacerist Silviu Prigoană este, în continuare, un subiect controversat, fiul cel mare al acestuia nu se poate plânge. El deține mai multe case peste hotare și are o avere considerabilă. Și pentru că a avut cu ce, Honorius Prigoană nu s-a mulțumit cu puțin și a achiziționat casele și apartementele în cele mai exclusiviste zone din America.

Suma pe care fiul afaceristului a scos-o din buzunar pentru a le cumpăra este în medie de 400.000 de dolari. Suma totală estimată pentru toate proprietățile este de 2.000.000 de dolari, o sumă colosală. Imobilele sunt situate în Chicago și Massachusetts. Acesta a investit doar în case și apartamente de lux, mobilate cu cele mai scumpe obiecte. Cu toate acestea, prețurile pentru achiziționarea unui apartament din Statele Unite diferă în funcție de locația lor și de suprafața pe care o are.

Cum rămâne cu proprietatea din București

Silviu Prigoană a lăsat în urmă fără doar și poate o avere impresionantă. Casa pe care o deținea în București se presupune că ar fi fost scoasă la licitație. Vila ar costa 3,5 milioane de euro. Cea care a dezvăluit planurile lui Honorius Prigoană este chiar Adiana Bahmuțeanu, fosta soție a lui Silviu Prigoană. Ea mai spune că Honorius vrea să scoată casa la licitație pentru a recupera niște datorii.

„Vorbesc despre lucrurile acestea de anul trecut, când am și arătat contractul fals de împrumut între Honorius Prigoană și defunctul lui tată, prin care Honorius vrea să recupereze niște bani pe care i-ar fi împrumutat tatălui său. Contractul este fals, semnăturile sunt false. Mai mult, banii au fost transferați cash, aduși cash cu valiza în biroul unui avocat. Despre acest contract vorbim acum, pentru că Honorius vrea să îi scoată casa la licitație, ca să își recupereze aceste datorii. Din moment ce acest contract este fals și s-a deschis deja dosar penal, eu mă îndoiesc că ar putea să beneficieze de vânzarea casei și de banii rezultați”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

VEZI ȘI: Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”

Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi